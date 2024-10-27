Анджеліна Джолі у золотому шовку вразила незвичною зачіскою. Фото

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Американська акторка Анджеліна Джолі презентувала свій новий фільм "Марія" на кінофестивалі AFI Fest 2024 у Каліфорнії. На червону доріжку зірка вийшла з рідкісною зачіскою.

49-річна Енджі попозувала на хіднику у золотому шовковому платті та легкому чорному жакеті на кшталт шалі. Свій образ вона доповнила золотими туфлями на підборах, cережками-крапельками та яскравою червоною помадою.

Але справжньою родзинкою образу Анджеліни стала її зачіска. Зазвичай акторка виходить на червону доріжку з прямим волоссям або вкладає його у голлівудську хвилю. Однак на AFI Fest 2024 вона прийшла з об'ємними пляжними локонами, які вклали з проділом на бік.

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Здається, Джолі захотілося спробувати дещо нове Фото Getty Images

Нагадаємо, у вересні Анджеліна Джолі позувала для журналу CR Fashion Book із дрібними кучерями і начісом.

Як відомо, Джолі приписують роман з британським репером Akala.