Джолі та її "бойфренд" вигуляли стильні total black на прем'єрі в Лондоні. Фото
Схоже, чутки про роман голлівудської актриси Анджеліни Джолі з британським репером Акала не безпідставні, адже вони знову засвітилися на одному й тому самому івенті.
18-го жовтня обидва відвідали лондонську прем’єру фільму "Марія", де Енджі зіграла головну роль.
49-річна Джолі для появи на хіднику обрала стильну чорну трійку із звуженими донизу брюками, смокінгом та жилеткою. Аутфіт актриса доповнила чорними ботильйонами на підборах та золотими масивними сережками.
40-річний Akala теж був у чорному костюмі, який доповним сіро-синім шарфом.
Гіпотетична пара позувала окремо, але, на думку Daily Mail, поява репера на прем'єрі свідчить про те, що він прийшов підтримати кохану. Хоча деякі джерела People казали, що Енджі і Akala просто хороші друзі.
Нагадаємо, вперше про роман Анджеліни та Akala заговорили в серпні після того, як їх бачили разом на кінофестивалі у Венеції. А вже у жовтні репер відвідав вечірку бренду Джолі.
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