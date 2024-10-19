Джолі та її "бойфренд" вигуляли стильні total black на прем'єрі в Лондоні. Фото

Невже у Джолі таки роман із молодшим на 9 років репером? Фото Getty Images

Схоже, чутки про роман голлівудської актриси Анджеліни Джолі з британським репером Акала не безпідставні, адже вони знову засвітилися на одному й тому самому івенті.

18-го жовтня обидва відвідали лондонську прем’єру фільму "Марія", де Енджі зіграла головну роль.

49-річна Джолі для появи на хіднику обрала стильну чорну трійку із звуженими донизу брюками, смокінгом та жилеткою. Аутфіт актриса доповнила чорними ботильйонами на підборах та золотими масивними сережками.

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Енджі була в костюмі свого улюбленого кольору Фото Getty Images

40-річний Akala теж був у чорному костюмі, який доповним сіро-синім шарфом.

Як вам імовірний бойфренд Джолі? Getty Images

Гіпотетична пара позувала окремо, але, на думку Daily Mail, поява репера на прем'єрі свідчить про те, що він прийшов підтримати кохану. Хоча деякі джерела People казали, що Енджі і Akala просто хороші друзі.

Нагадаємо, вперше про роман Анджеліни та Akala заговорили в серпні після того, як їх бачили разом на кінофестивалі у Венеції. А вже у жовтні репер відвідав вечірку бренду Джолі.