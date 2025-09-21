"Діти 100% віддзеркалюють нас": Луценко показалася з донькою на пробіжці та розповіла, яку звичку вона перейняла

Юлія Леськова - 21 вересня, 15:57
Аніта Луценко попозувала для фото
Фото з Instagram Аніти Луценко

Зіркова тренерка Аніта Луценко показалася на пробіжці зі своєю 9-річною донькою Мією та пояснила, що діти віддзеркалюють своїх батьків на 100%.

Світлинами Аніта поділилася у своєму Instagram.

"Ми не можемо дітям щось пояснити, ми можемо тільки показувати своїм прикладом. І так в усьому, неможливо казати вилізти із гаджета, сидячи в телефоні. Казати їсти менше солодкого, коли сама не можеш контролювати, то теж не спрацює як і не сутулитися, коли сама сутулишся. Діти 100% віддзеркалюють нас", - написала Луценко.


Аніта Луценко показала селфі з дочкою

Тренерка з дитинства прищеплює доньці любов до спорту

Тренерка навіть навела приклад, як донька наслідує її поведінку.

"Мія сидить, підігнувши ногу за столом, так само як я і як мій тато", - зазначила Аніта. 

Аніта Луценко показалася на пробіжці

А які звички ви перейняли від своїх батьків?

Аніта Луценко показала рідкісні фото з донькою
Фото з Instagram Аніти Луценко

Нагадаємо, нещодавно Анітна Луценко у латексі звабливо попозувала для нових фото.  

Крім того, якось Луценко зізналася, скільки кілограмів важить та як почувається у такій вазі. 

