"Діти 100% віддзеркалюють нас": Луценко показалася з донькою на пробіжці та розповіла, яку звичку вона перейняла

Зіркова тренерка Аніта Луценко показалася на пробіжці зі своєю 9-річною донькою Мією та пояснила, що діти віддзеркалюють своїх батьків на 100%.

Світлинами Аніта поділилася у своєму Instagram.

"Ми не можемо дітям щось пояснити, ми можемо тільки показувати своїм прикладом. І так в усьому, неможливо казати вилізти із гаджета, сидячи в телефоні. Казати їсти менше солодкого, коли сама не можеш контролювати, то теж не спрацює як і не сутулитися, коли сама сутулишся. Діти 100% віддзеркалюють нас", - написала Луценко.

Тренерка з дитинства прищеплює доньці любов до спорту

Тренерка навіть навела приклад, як донька наслідує її поведінку.

"Мія сидить, підігнувши ногу за столом, так само як я і як мій тато", - зазначила Аніта.

А які звички ви перейняли від своїх батьків?

