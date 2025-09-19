Червоний латекс та кайданки: Луценко в спокусливих луках повигиналася для фото та поміркувала про особисті фантазії

Карина Тімкова - 19 вересня, 14:30

Зіркова тренерка Аніта Луценко взяла участь у спокусливій фотосесії та розповіла, що її суворий робочий образ часто хибно вважають її справжнім характером. А також вона поміркувала про особисті фантазії.

На ефектних знімках 41-річна знаменитість постала в червоному латексі, чорному бюстгальтері з накинутим зверху жакетом і з кайданками.

"Приміряти образ, то святе. В кожному із нас є темні сторони, є фантазії, якими зазвичай краще не ділитися, бо дуже особисті. А от зізнатися собі в них — це кайф. Ну кожен знає", — розповіла вона.

Фото kulakowskiy

"Мій образ жорсткого тренера часто асоціюється із жорсткою жінкою, що любить домінувати. Але вдома ми зазвичай не такі, як на роботі. Тобто ми не продовжуємо 24/7 тягнути напруження, ефективність і результат", — поділилася Аніта.

"Обожнюю зміну образів з волоссям, одягом, а особливо в режимі фотосесій. Коли є можливість приміряти, відчути, поглянути на себе з іншого боку. Одяг і аксесуари впливають як удав на кролика. Ти просто хочеш приміряти все. Бажання, краса і свобода вибору в кожній деталі", — додала вона

Нещодавно тренерка похвалилася тілом у бікіні на пляжі та хвалилася рельєфним пресом перед дзеркалом. А ще вона поділилася своїм досвідом відпочинку на нудистському пляжі.

