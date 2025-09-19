Червоний латекс та кайданки: Луценко в спокусливих луках повигиналася для фото та поміркувала про особисті фантазії

Зіркова тренерка Аніта Луценко взяла участь у спокусливій фотосесії та розповіла, що її суворий робочий образ часто хибно вважають її справжнім характером. А також вона поміркувала про особисті фантазії.

На ефектних знімках 41-річна знаменитість постала в червоному латексі, чорному бюстгальтері з накинутим зверху жакетом і з кайданками.

"Приміряти образ, то святе. В кожному із нас є темні сторони, є фантазії, якими зазвичай краще не ділитися, бо дуже особисті. А от зізнатися собі в них — це кайф. Ну кожен знає", — розповіла вона.

Луценко похвалилася стрункою талією у грайливому топі Фото kulakowskiy

Тренерка у ліфі блиснула декольте перед об'єктивом камери

"Мій образ жорсткого тренера часто асоціюється із жорсткою жінкою, що любить домінувати. Але вдома ми зазвичай не такі, як на роботі. Тобто ми не продовжуємо 24/7 тягнути напруження, ефективність і результат", — поділилася Аніта.

Аніта поспокушала тілом у латексі в звабливій позі

"Обожнюю зміну образів з волоссям, одягом, а особливо в режимі фотосесій. Коли є можливість приміряти, відчути, поглянути на себе з іншого боку. Одяг і аксесуари впливають як удав на кролика. Ти просто хочеш приміряти все. Бажання, краса і свобода вибору в кожній деталі", — додала вона

Спортсменка посвітила оголеними стегнами на стільці

Нещодавно тренерка похвалилася тілом у бікіні на пляжі та хвалилася рельєфним пресом перед дзеркалом. А ще вона поділилася своїм досвідом відпочинку на нудистському пляжі.