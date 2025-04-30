"Страх і тривожні думки": Луценко у тренчі та мінішортах пояснила, як і чому треба знімати напругу з тіла

Професійна тренерка Аніта Луценко продовжує ділитися корисними порадами.

Цього разу Аніта пояснила, чому важливо вміти розслабляти своє тіло.

"А ви знали, що стан наших м’язів на 100% впливає на наш настрій, думки, дії? Доведено ще 100 років тому. Спазмовані, напружені м'язи викликають страх, тривожні думки, тіло відчуває, що є небезпека (бо наші м’язи дають сигнал мозку - ми напружені, значить небезпека, готові бігти. Але ми не біжимо, і цей страх залишається в тілі), піднімається тиск, серце пришвидшує хід, може не вистачати повітря, більш поверхневе і часте дихання", - поділилася Луценко.

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Тренерка радить своєчасно вміти зняти напругу

"Розслаблене тіло не може фізіологічно тревожитися - тому так допомагають йога, релакс, медитації, техніки розслаблення. Напружене тіло не може мати позитивні думки, бо буде шукати, де загроза, агресувати на все, що попадеться.

Уявляти найгірші варіанти розвитку подій. Тут таке собі нескінченне коло. Напружені бо тривожні, тривожні, бо напружені. І ніхто крім тебе самого це коло не розірве, а гарна новина, що це можливо. Впливаючи на своє дихання і м'язи, ми на 100% можемо впливати на наш емоційний стан. Зроби ти хоч раз розтяжку і дихальні вправи! Для себе! Для всіх навколо. Без цього - нереально!", - закликала тренерка.

Беріть приклад з тренерки:)

Нагадаємо, раніше Луценко розказувала, чим відрізняються тренування у віці 35-40+ та чому не варто займатися спортом задля схуднення.