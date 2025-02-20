"Руки зайняті, ви жуєте": Аніта Луценко порадила, чим заїдати стрес без шкоди для здоров'я
Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко дала корисну пораду тим, кому під час стресу нестримно кортить його заїсти. Виявляється, це можна робити без шкоди для здоров'я і талії зокрема.
Про це 40-річна Луценко написала у Instagram.
"Коли ми стресуємо, а, очевидно, ми стресуємо днями на максималках… є сенс заїдати цей самий стрес не солодощами і булками, що призведе зрештою до ще більшого стресу, який знову треба заїдати, а замінити чимось менш травматичним", - зазначила Аніта.
"Дивитеся новини... наріжте собі тарілку із гіркою моркви, перцю, селери, огірків. Прям багато, і жуйте. По суті нам не важливо, що в цей момент вкидати в себе, особливо, коли увага не на їжі", - запевнила вона.
Луценко пояснила, чому за таких обставин перевагу слід надавати саме твердій, хрумкій їжі.
"Тверда їжа сприятиме зниженню напруги, руки зайняті, ви жуєте, воно хрустить і вже добре, принаймні не шкодите здоров'ю. Якщо переживаєте за якість овочів взимку, то візьміть квашену капусту чи щось інше. Ну, принаймні, там не буде максимально шкідливих трансжирів, які 100 відсотків є в солодощах і точно шкодять максимально", - резюмувала вона.
Нагадаємо, раніше тренерка пояснювала, чому "комфортна їжа" нашого дитинства - не найкращий помічник у стресових ситуаціях. А ще Аніта назвала поширену помилку, якої люди припускаються, коли вирішують почати худнути або чистіше харчуватися.
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