"Балі в саме серце": колишня Богдана та 11-го "Холостяка" похизувалася формами в купальнику

Колишня дружина екскерівника ОП Андрія Богдана, переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк", блогерка та діджейка Анна Богдан поділилася фото й відео зі свого відпочинку на Балі.

Як зізналася дівчина у Instagram, острів запав їй "в саме серце".

У фото- і відеодобірку, яку запостила Аня, увійшли фото краєвидів, їжі, оселі, місцевих цікавинок та, звісно, самої 32-річної красуні в купальнику.

Анна поділилася спогадами про відпочинок на Балі

Дівчина закохалася в Балі

Фото з цього басейну Богдан уже показувала в квітні

Нагадаємо, саме на Балі Анна колись вийшла заміж за Андрія Богдана. Їхній шлюб тривав півтора роки та розпався в 2018-му. У 2021-му Богдан вдалося завоювати серце "Холостяка" Михайла Заливака, проте десь через рік пара оголосила про свій розрив.