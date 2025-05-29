"Балі в саме серце": колишня Богдана та 11-го "Холостяка" похизувалася формами в купальнику
Колишня дружина екскерівника ОП Андрія Богдана, переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк", блогерка та діджейка Анна Богдан поділилася фото й відео зі свого відпочинку на Балі.
Як зізналася дівчина у Instagram, острів запав їй "в саме серце".
У фото- і відеодобірку, яку запостила Аня, увійшли фото краєвидів, їжі, оселі, місцевих цікавинок та, звісно, самої 32-річної красуні в купальнику.
Нагадаємо, саме на Балі Анна колись вийшла заміж за Андрія Богдана. Їхній шлюб тривав півтора роки та розпався в 2018-му. У 2021-му Богдан вдалося завоювати серце "Холостяка" Михайла Заливака, проте десь через рік пара оголосила про свій розрив.
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