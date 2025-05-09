Кошмал із сином показали, як готувати веганські вафлі на банановому молоці

Фото з Instagram

Акторка Анна Кошмал, яка у березні стала мамою вдруге, розказала про рецепт веганських вафель.

У своєму Instagram 30-річна зірка з сином Михайлом показали, як готували корисний смаколик.

Для приготування знадобиться: пшеничне борошно - 1,5 склянки, рослинне молоко - 1⅓ склянки (Анна обрала бананове), рослинна олія - 3 столові ложки, тростинний цукор - 3 столові ложки, лимонний сік - 1 столова ложка, розпушувач - 1 чайна ложка, сіль — щіпка.

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Михайло був відповідальним за тісто

Для приготування вафель можна обрати будь-яке молоко, однак Анна вирішила робити смаколик з бананового

"Змішайте всі інгредієнти вінчиком або збийте міксером, випікайте!", - пояснила Анна.

Вафлі можна прикрасити ягодами, горіхами та шоколадом

Нагадаємо, раніше Інна Мірошниченко ділилася двома цікавими рецептами корисних зелених вафель.