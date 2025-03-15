"Неважко наважитися на третього": Кошмал розповіла, чи народжувала сама та чи дотримується дієти на ГВ

Фото з Instagram Анни Кошмал

Акторка Анна Кошмал, яка днями вдруге стала мамою, у своєму Instagram розповіла про пологи та як на появу сестрички відреагував її старший син Мишко.

В акторки запитали, чи народжувала вона природним шляхом.

"Так. Мишко народився на 41 з хвостиком тижні. Софійка так само. Я проти стимуляцій, планових кесарів", - написала Кошмал.

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Анна додала, що лікарі люблять лякати породіль, аби схилити їх до планових пологів.

"Але дитині краще знати, коли вона має народитися. У нас пройшло все супер, з епідуральною (один з методів локальної анестезії, - ред.) було дуже комфортно. Можна сказати Софійка досить легко з'явилася на світ. Після такого досвіду неважко наважитися і на третього", - пожартувала акторка.

Скріншот з Instagram Анни Кошмал

Також Кошмал розповіла, як відреагував її 6-річний син на появу сестрички.

"Каже: "О боже, у нас є дитина". Поки не розуміє, що з цим робити, бо в його уявленні сестра це та з ким він мав одразу гратися. А поки вона тільки їсть і спить", - пояснила Анна.

Анна показала старшого сина, який тримає сестричку за маленьку ручку

До речі, зірка зізналася, що перші дні вони з донечкою тільки сплять.

"Перші дні ви обоє тільки спите і їсте. У мене проблем з грудним вигодовуванням не було ні перший раз, ні зараз, тому я не зовсім розумію, що таке "налагоджувати" його. Графіка ще теж нема, бо малеча майже постійно спить", - зазначила вона.

Акторка відповіла, чи є у них режим годування

Також акторка зазначила, що вважає дієту при грудному вигодовуванні міфом.

"Вважаю це дивною вигадкою, не більше. В перші місяці організму жінки вкрай необхідні поживні елементи, і без фруктів та овочів відновлюватися в рази важче. Тим паче зв'язок комфорту животика дитини з цими дієтами так і недоведений. Я їла дуже багато фруктів одразу як народила Мишка, було літо. Жодних проблем з кольками не мали. Зараз ніяких дієт не дотримуюсь, лише моє звичне збалансоване харчування", - наголосила Анна.

На початку лютого Анна Кошмал, яка приховує свого коханого від широкого загалу, в оригінальний спосіб привітала "загадкового А" з днем народження.

Також під час вагітності Анна не покидала заняття йогою і показувала їх шанувальникам.