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"Тонна любові": Кошмал ніжними обіймами привітала 1-місячну донечку

Юлія Леськова - 12 квітня, 09:18
Анна Кошмал зі своєю маленькою донечкою
Фото з Instagram Анни Кошмал

Акторка Анна Кошмал похвалилася в Instagram ніжними обіймами зі своєю донечкою Софією, якій виповнився місяць. 

"Донечці вже місяць. Щодня тану в цих солодких обіймах. Нема слів, лише тонна любові", - написала вона. 

З нагоди святкової дати зірка прикрасила ліжко повітряною кулькою з цифрою 1 та купила кумедні кекси у формі тварин. 


Анна Кошмал показала маленьку донечку
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Кошмал купила кекси для донечки

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Анна Кошмал цілуює маленьку донечку

Анна замилувала обіймами з Софійкою

До речі, старшому сину Анни Кошмал Михайлу 6 років. Акторка якось розповідала, як він відреагував на появу сестрички. 

Анна приховує особистість свого чоловіка, проте нещодавно вигадала, як привітати свого "загадкового А" з днем народження. 

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