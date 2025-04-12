"Тонна любові": Кошмал ніжними обіймами привітала 1-місячну донечку

Фото з Instagram Анни Кошмал

Акторка Анна Кошмал похвалилася в Instagram ніжними обіймами зі своєю донечкою Софією, якій виповнився місяць.

"Донечці вже місяць. Щодня тану в цих солодких обіймах. Нема слів, лише тонна любові", - написала вона.

З нагоди святкової дати зірка прикрасила ліжко повітряною кулькою з цифрою 1 та купила кумедні кекси у формі тварин.

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Анна замилувала обіймами з Софійкою

До речі, старшому сину Анни Кошмал Михайлу 6 років. Акторка якось розповідала, як він відреагував на появу сестрички.

Анна приховує особистість свого чоловіка, проте нещодавно вигадала, як привітати свого "загадкового А" з днем народження.