Неплях у звабливому монокіні посвітила засмаглим тілом на ранковому пляжі Балі. Фото
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка зараз перебуває у відпустці в Індонезії, потішила підписників гарячим контентом в Instagram.
30-річна модель вирушила на пляж рано-вранці, щоб зробити фото без зайвих очей. Перед камерою вона постала у червоному монокіні зі спокусливими вирізами в зоні декольте та живота.
"Один красивий ранок на пляжі, поки всі сплять", — зазначила у публікації зірка.
Нагадаємо, нещодавно 30-річна Неплях ексклюзивно розповіла ТаблоID про те, скільки коштує та з чого складається її догляд за собою.
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