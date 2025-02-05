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Неплях у звабливому монокіні посвітила засмаглим тілом на ранковому пляжі Балі. Фото

Карина Тімкова 5 лютого, 10:20
Анна Неплях знялася на пляжі в Індонезії у червоному купальнику

Модель наробила звабливих кадрів в Індонезії

Фото з Instagram

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка зараз перебуває у відпустці в Індонезії, потішила підписників гарячим контентом в Instagram.

30-річна модель вирушила на пляж рано-вранці, щоб зробити фото без зайвих очей. Перед камерою вона постала у червоному монокіні зі спокусливими вирізами в зоні декольте та живота.

"Один красивий ранок на пляжі, поки всі сплять", — зазначила у публікації зірка.


Анна Неплях у червоному купальнику позує біля океану

Анна вкотре нагадала підписникам, як виглядає в купальнику. До речі, вона ретельно готувала своє тіло до відпустки

Неплях насолоджується відпочинком на безлюдному пляжі

Ідеальний ранок виглядає саме так

Нагадаємо, нещодавно 30-річна Неплях ексклюзивно розповіла ТаблоID про те, скільки коштує та з чого складається її догляд за собою.

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Неплях
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