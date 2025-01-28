"На Балі ростуть груди": Неплях у тугенькому декольтованому спортлуці повідомила, від чого хоче зробити детокс

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка вже десять днів відпочиває на Балі, вважає, що острів дуже йде їй на користь.

У Insta-сторіс 30-річна зірка відзначила, що помічає зміни на обличчі та навіть у декольте.

2025-ий рік Неплях розпочала драйвово: спочатку Куршевель, потім Індонезія

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"Перевірено: тут, на Балі ростуть груди. А взагалі я тут на місяць і вирішила зробити собі повний детокс від алкоголю, м'яса і ще хотіла від чоловіків, але тут це неможливо", - констатувала Анна.

Балі позитивно позначається на самопочутті та зовнішності красуні

Неплях не збирається вибиватися з графіку тренувань і вже придбала абонемент у спортзал.

Аня не збирається лише вилежуватися на пляжі

Як відомо, перш ніж вирушати на відпочинок до теплих країв, Аня пройшла курс ендосфери для сідниць і ніжок.

Нагадаємо, торік "міс" розповідала, як відійшла від побутового алкоголізму.



