"На Балі ростуть груди": Неплях у тугенькому декольтованому спортлуці повідомила, від чого хоче зробити детокс
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка вже десять днів відпочиває на Балі, вважає, що острів дуже йде їй на користь.
У Insta-сторіс 30-річна зірка відзначила, що помічає зміни на обличчі та навіть у декольте.
"Перевірено: тут, на Балі ростуть груди. А взагалі я тут на місяць і вирішила зробити собі повний детокс від алкоголю, м'яса і ще хотіла від чоловіків, але тут це неможливо", - констатувала Анна.
Неплях не збирається вибиватися з графіку тренувань і вже придбала абонемент у спортзал.
Як відомо, перш ніж вирушати на відпочинок до теплих країв, Аня пройшла курс ендосфери для сідниць і ніжок.
Нагадаємо, торік "міс" розповідала, як відійшла від побутового алкоголізму.
Неплях показалася в ліжку у "найважчому стані" та розповіла про стосунки, які наважилася закінчити
"Одна з найбільших моїх чуттєвостей": Неплях розповіла, через що не може їздити в таксі
Неплях у колготках та пальті на голе тіло блиснула грудьми заради фото
"В 25 я відчайдушно тра**лася": Неплях зізналася, як з роками змінювалися її вподобання у сексі
30-річна Неплях розказала, скільки коштує її догляд за обличчям і коли вперше спробувала ботокс