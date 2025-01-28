"На Балі ростуть груди": Неплях у тугенькому декольтованому спортлуці повідомила, від чого хоче зробити детокс

Марія Ткаченко 28 січня, 17:30
Міс Анна Неплях
Фото з Instagram Неплях

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка вже десять днів відпочиває на Балі, вважає, що острів дуже йде їй на користь.

У Insta-сторіс 30-річна зірка відзначила, що помічає зміни на обличчі та навіть у декольте.

Анна Неплях

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"Перевірено: тут, на Балі ростуть груди. А взагалі я тут на місяць і вирішила зробити собі повний детокс від алкоголю, м'яса і ще хотіла від чоловіків, але тут це неможливо", - констатувала Анна.

Аня Неплях

Балі позитивно позначається на самопочутті та зовнішності красуні

Instagram Неплях

Неплях не збирається вибиватися з графіку тренувань і вже придбала абонемент у спортзал.

Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях

Аня не збирається лише вилежуватися на пляжі

Фігура Неплях

Як відомо, перш ніж вирушати на відпочинок до теплих країв, Аня пройшла курс ендосфери для сідниць і ніжок.

Нагадаємо, торік "міс" розповідала, як відійшла від побутового алкоголізму.

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Неплях
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