Неплях у купальнику верхи на слоні показалася в Індонезії
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях після невеликої паузи епатажно повернулася в Insta-сторіс.
На своїй сторінці у соцмережі 30-річна міс показалася верхи на слоні.
Неплях також поділилася планами на 2025-ий.
Нині міс відпочиває на острові Ява, неподалік Джакарти.
"Цього року хочеться робити речі, які не про успішний успіх, а які по спражньому дадуть відчуття гордості за себе і радості цьому життю", - поділилася планами міс.
Як відомо, в торбинці у Неплях, яка багато подорожує, завжди можна знайти захист для обличчя. Раніше спеціально для ТаблоID Анна розказувала, як дбає про красу і молодість та які процедури робить.
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