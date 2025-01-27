Неплях у купальнику верхи на слоні показалася в Індонезії

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях після невеликої паузи епатажно повернулася в Insta-сторіс.

На своїй сторінці у соцмережі 30-річна міс показалася верхи на слоні.

Неплях також поділилася планами на 2025-ий.

За 27 нового року Анна встигла дістатися Індонезії і посидіти на слоні. А як ваші успіхи?

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Нині міс відпочиває на острові Ява, неподалік Джакарти.

"Цього року хочеться робити речі, які не про успішний успіх, а які по спражньому дадуть відчуття гордості за себе і радості цьому життю", - поділилася планами міс.

Як відомо, в торбинці у Неплях, яка багато подорожує, завжди можна знайти захист для обличчя. Раніше спеціально для ТаблоID Анна розказувала, як дбає про красу і молодість та які процедури робить.