Смачне привітання: Неплях у вишиванці та коралях поласувала салом із зеленою цибулею. Фото

Юлія Леськова - 24 серпня, 09:56
Анна Неплях показала фото в українській вишиванці

Анна Неплях попозувала з хлібом у руках

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях показала нову фотосесію, яку зробила до Дня Незалежності.

Модель попозувала в українській вишиванці та коралях за дерев'яним столом у мазанці.

"З днем Незалежності, моя прекрасна Україна! Нехай всі твої зовнішні і внутрішні вороги поляжуть, в кожній хаті буде мир і свіжий хліб, і ти процвітатимеш на всіх своїх 603 628м2", - написала Анна.


Неплях також зізналася у любові до своєї Батьківщини.

"Люблю від неба, де зараз не літають літаки, а ракети і дрони - і до землі, в якій полягли твої герої за твою незалежність. Моя", - підсумувала вона. 

Анна Неплях наробила нових фото

На столі перед Неплях традиційні українські продукти: хліб, сіль, зелень, молоко та сало

Анна Неплях попозувала у вишиванці

Неплях привітала українців з Днем Незалежності

Анна Неплях попозувала для нових фото
Фото з Instagram Анни Неплях
Анна Неплях показала фото до Дня Незалежності

Також Анна попозувала на печі з книгою

Нагадаємо, актори Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська та інші записали відеопривітання з Днем Незалежності для українців. 

Як відомо, свій день народження Анна Неплях святкувала в українському стилі. 

Неплях
