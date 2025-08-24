Смачне привітання: Неплях у вишиванці та коралях поласувала салом із зеленою цибулею. Фото
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях показала нову фотосесію, яку зробила до Дня Незалежності.
Модель попозувала в українській вишиванці та коралях за дерев'яним столом у мазанці.
"З днем Незалежності, моя прекрасна Україна! Нехай всі твої зовнішні і внутрішні вороги поляжуть, в кожній хаті буде мир і свіжий хліб, і ти процвітатимеш на всіх своїх 603 628м2", - написала Анна.
Неплях також зізналася у любові до своєї Батьківщини.
"Люблю від неба, де зараз не літають літаки, а ракети і дрони - і до землі, в якій полягли твої герої за твою незалежність. Моя", - підсумувала вона.
Нагадаємо, актори Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська та інші записали відеопривітання з Днем Незалежності для українців.
Як відомо, свій день народження Анна Неплях святкувала в українському стилі.