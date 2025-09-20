Неплях у мініспідничці повигиналася посеред тенісного корту для звабливих фото
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях у спокусливому образі показала, яким спортом займається у вільний час.
Анна у білому топі та тенісній спідниці повигиналася на стільці посеред тенісного корту та наробила фото з ракеткою у руках.
"Мій сезон", - написала вона.
Нагадаємо, на День Незалежності Анна Неплях у вишиванці та коралях попозувала у старій українській хаті.
До речі, влітку Неплях показалася після операції з видалення новоутворень у гайморитних пазухах й закликала цінувати життя.
