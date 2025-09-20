Неплях у мініспідничці повигиналася посеред тенісного корту для звабливих фото

Фото з Instagram Анни Неплях

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях у спокусливому образі показала, яким спортом займається у вільний час.

Анна у білому топі та тенісній спідниці повигиналася на стільці посеред тенісного корту та наробила фото з ракеткою у руках.

"Мій сезон", - написала вона.

Неплях показала, де ховає тенісні м'ячики

Модель похвалилася тоненькою талією на тенісному корті

Задля атмосферних фото Анна повигиналася на стільці

Фото з Instagram Анни Неплях

Нагадаємо, на День Незалежності Анна Неплях у вишиванці та коралях попозувала у старій українській хаті.

До речі, влітку Неплях показалася після операції з видалення новоутворень у гайморитних пазухах й закликала цінувати життя.