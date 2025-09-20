Неплях у мініспідничці повигиналася посеред тенісного корту для звабливих фото

Юлія Леськова - 20 вересня, 15:29
Анна Неплях попозувала для фото
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях у спокусливому образі показала, яким спортом займається у вільний час. 

Анна у білому топі та тенісній спідниці повигиналася на стільці посеред тенісного корту та наробила фото з ракеткою у руках. 

"Мій сезон", - написала вона. 


Неплях у спротлуці наробила нових фото

Неплях показала, де ховає тенісні м'ячики

Анна Неплях показалася на тенісі

Модель похвалилася тоненькою талією на тенісному корті

Анна Неплях наробила фото у тенісному одязі

Задля атмосферних фото Анна повигиналася на стільці

Анна Неплях наробила нових фото
Нагадаємо, на День Незалежності Анна Неплях у вишиванці та коралях попозувала у старій українській хаті. 

До речі, влітку Неплях показалася після операції з видалення новоутворень у гайморитних пазухах й закликала цінувати життя. 

Неплях
