Сагайдачна розсекретила стать новонародженої дитини. Фото

Акторка Анна Сагайдачна, яка 13-го грудня повідомила, що стала мамою вдруге, розсекретила стать новонародженого маляти. В 35-річної зірки народилася донечка.

У Instagram Аня поділилася фото, зробленим уже вдома після повернення з пологового. На одній із повітряних кульок можна побачити дату народження дівчинки - 9-те грудня, її вагу та зріст. А от ім'я крихітки поки лишається секретом.

Анна стала мамою донечки Фото з Instagram Сагайдачної

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"Ми вдома. Я вже і фото в рожевому повиставляла, а мені продовжують в дірект писати, що 100% хлопчик. Ні, котики) У нас найніжніша дівчинка, хоча більшість була впевнена, що хлопчик) Бачите, як я вас здивувала)", - написала породілля.

На ще одній кульці на світлині є напис "Кохана, дякую за донечку". Особу батька дівчинки Сагайдачна поки приховує.

Старший брат Тимур дочекався на сестичку

Цікаво, як назвали дівчинку. І яке в неї по-батькові, теж цікаво

Як відомо, з батьком свого первістка Тимура актриса розлучилася. Нещодавно Анна розказала, чи запланованою була друга вагітність.