Анна Сагайдачна стала мамою вдруге
35-річна актриса Анна Сагайдачна 12-го грудня стала мамою вдруге.
Про це вона повідомила, виклавши в Instagram фото з пологового. На ньому породілля стоїть до камери спиною і нібито знайомить свого сина Тимура з братиком чи сестричкою. Стать новонародженої дитини Аня поки не оголошувала.
Але я причина думати, що це дівчинка, адже того ж дня актриса виклала фото себе вагітної в рожевому вбранні і написала: "Як довго ми тебе чекали".
Хто батько другої дитини Анни, поки невідомо. Влітку цього року зірка "Кріпосної" повідомила, що розлучилася зі своїм чоловіком Євгеном Третяковим, а вже згодом оголосила про вагітність.
Приєднуйтесь до дискусії