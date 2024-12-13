Анна Сагайдачна стала мамою вдруге

Тамара Кудрявченко 13 грудня, 12:27

35-річна актриса Анна Сагайдачна 12-го грудня стала мамою вдруге.

Про це вона повідомила, виклавши в Instagram фото з пологового. На ньому породілля стоїть до камери спиною і нібито знайомить свого сина Тимура з братиком чи сестричкою. Стать новонародженої дитини Аня поки не оголошувала.

Анна Сагайдачна народила

Це фото Сагайдачна виклала в сторіс 12-го грудня. А вже наступного дня вона запостила його в стрічку і підписала: "Перша зустріч. Всім безмежно вдячна за привітання".

Але я причина думати, що це дівчинка, адже того ж дня актриса виклала фото себе вагітної в рожевому вбранні і написала: "Як довго ми тебе чекали".


Може, колір накидки натякає на стать дитини?

Може, колір накидки натякає на стать дитини?

Хто батько другої дитини Анни, поки невідомо. Влітку цього року зірка "Кріпосної" повідомила, що розлучилася зі своїм чоловіком Євгеном Третяковим, а вже згодом оголосила про вагітність.

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