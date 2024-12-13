Анна Сагайдачна стала мамою вдруге

35-річна актриса Анна Сагайдачна 12-го грудня стала мамою вдруге.

Про це вона повідомила, виклавши в Instagram фото з пологового. На ньому породілля стоїть до камери спиною і нібито знайомить свого сина Тимура з братиком чи сестричкою. Стать новонародженої дитини Аня поки не оголошувала.

Це фото Сагайдачна виклала в сторіс 12-го грудня. А вже наступного дня вона запостила його в стрічку і підписала: "Перша зустріч. Всім безмежно вдячна за привітання".

Але я причина думати, що це дівчинка, адже того ж дня актриса виклала фото себе вагітної в рожевому вбранні і написала: "Як довго ми тебе чекали".

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Може, колір накидки натякає на стать дитини?

Хто батько другої дитини Анни, поки невідомо. Влітку цього року зірка "Кріпосної" повідомила, що розлучилася зі своїм чоловіком Євгеном Третяковим, а вже згодом оголосила про вагітність.