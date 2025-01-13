"Це шок": Саліванчук показала, що буде, якщо впасти лицем в сніг. Відео
Актриса Анна Саліванчук із синами, 9-річним Глібом та 4-річним Нікітою побувала на відпочинку в Карпатах.
Там зірка насолодилася сніговими розвагами та смачною їжею, завдяки якій привезе додому плюс 3 кіло. Але Аня не засмучується, адже знає, що спалить їх у спортзалі.
Про це вона повідомила в Instagram та поділилася атмосферними фото й відео з канікул. Саліванчук показала, який автопортрет можна створити, якщо впасти обличчям у пухкий сніг.
"Це шок. Якщо впасти лицем в багнюку, то будеш грязний. А якщо впасти лицем в сніг, то вийде справжня картина! Все як в житті", - філософськи зазначила 39-річна акторка.
"Але хто захоче так само, знайте, що все залежить від снігу і нахилу, на рівній поверхності не вийде, має бути схил зі снігом", - попередила вона.
Саліванчук поміркувала про те, яке велике значення для людини має можливість відпочивати.
"Коли ви відпочиваєте, ви одужуєте. Коли ви відпочиваєте, ви ростете. Коли ви відпочиваєте, ви створюєте простір для появи мудрості", - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Анна заінтригувала заявою про те, що їй зробили "пропозицію життя". Як відомо, з батьком Гліба та Нікіти, нардепом Олександром Божковим актриса розлучилася в 2023-му році. Саліванчук готова до нових стосунків, але до потенційного кавалера має декілька вимог.
"Не ідеальна, але натуральна": Саліванчук звабно повигиналася в купальнику та розказала про свої уколи краси
Саліванчук розповіла про одну з причин розлучення з чоловіком, чому боїться медитації та про б'юті-рутину, якої не має
"Хочу і буду жити це життя": Саліванчук у гіпнотичному відео ефектно випнула дупцю з басейну
"Купа лайків, повний шлак": Саліванчук про досвід знайомства у Тіндері та як довго відходила після розлучення
"Що люди скажуть": Саліванчук у звабних луках і позах пояснила, чому про цю фразу слід забути