"Це шок": Саліванчук показала, що буде, якщо впасти лицем в сніг. Відео





Актриса Анна Саліванчук із синами, 9-річним Глібом та 4-річним Нікітою побувала на відпочинку в Карпатах.

Там зірка насолодилася сніговими розвагами та смачною їжею, завдяки якій привезе додому плюс 3 кіло. Але Аня не засмучується, адже знає, що спалить їх у спортзалі.

Нікіта в 4 рочки вже стоїть на лижах

Про це вона повідомила в Instagram та поділилася атмосферними фото й відео з канікул. Саліванчук показала, який автопортрет можна створити, якщо впасти обличчям у пухкий сніг.

"Це шок. Якщо впасти лицем в багнюку, то будеш грязний. А якщо впасти лицем в сніг, то вийде справжня картина! Все як в житті", - філософськи зазначила 39-річна акторка.

"Але хто захоче так само, знайте, що все залежить від снігу і нахилу, на рівній поверхності не вийде, має бути схил зі снігом", - попередила вона.

Саліванчук поміркувала про те, яке велике значення для людини має можливість відпочивати.

"Коли ви відпочиваєте, ви одужуєте. Коли ви відпочиваєте, ви ростете. Коли ви відпочиваєте, ви створюєте простір для появи мудрості", - написала вона.

Ну і куди ж без фото в купальнику

Нагадаємо, нещодавно Анна заінтригувала заявою про те, що їй зробили "пропозицію життя". Як відомо, з батьком Гліба та Нікіти, нардепом Олександром Божковим актриса розлучилася в 2023-му році. Саліванчук готова до нових стосунків, але до потенційного кавалера має декілька вимог.