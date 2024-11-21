"Що люди скажуть": Саліванчук у звабних луках і позах пояснила, чому про цю фразу слід забути

Акторка Анна Саліванчук закликає всіх перестати зважати на те, "що скажуть люди". Цій шкідливій установці зірка присвятила пост у Instagram, проілюструвавши його стильним ч/б-фотосетом.

"А що скажуть люди. Ця фраза блокує абсолютно всі бажання та мрії, якщо вони хоч трохи не відповідають загальноприйнятим правилам", - застерегла Аня.

"Це те, що більшість із нас чули ще з самого дитинства. Тут дуже підходить фраза з книги Теодора Драйзера "Фінансист": "Єдине, що мені не подобається, це ваше вічне: "Що скажуть люди"", - написала актриса.

Саліванчук порадила пригадати всі приклади успішних людей.

"Кожна історія - це вихід із зони "люди скажуть "молодець"". А вони це скажуть лише тоді, коли ви зіллєтеся з їхньою сірою масою і будете такі ж як вони. А саме ніким. Не виділяйся, не май власної думки, не сперечайся з суспільством, "тиж мати" і т.д. На це від вас чекають", - зазначила зірка.

"Хочеш бути успішним, як мінімум просто дотримуйтесь своїх бажань. Справжніх, не нав’язаних суспільством. Забудьте страх засудження. Люди будуть говорити завжди, засуджувати, не розуміти і зупиняти. Ваше завдання - закрити вуха і бігти. До спрямування мрії. І яка різниця, що скажуть люди, якщо ви щасливі?", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Саліванчук переконана - жити потрібно тут і зараз. Зірка має що відповісти тим, хто вважає, що її сексі-фото нині не на часі. Як відомо, Анна розлучена з батьком її двох дітей, нардепом Олександром Божковим. Нового чоловіка акторка намагалася знайти на Tinder.



