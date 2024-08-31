"Поруч з чоловіком мені немає місця": Трінчер у срібному бюстику поцілувала відому блогерку. Фото
Співачка Анна Трінчер, яка на початку серпня відсвяткувала своє 23-річчя, здивувала шанувальників своїм поцілунком з іншою співачкою та блогеркою Діаною Глостер.
Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram.
"Наше весілля з коханою. Так, повела мене доріжка в іншу сторону після розлучення і усвідомлення, що поруч з чоловіком мені немає місця і спільних цінностей", - написала Анна, а пізніше додала, що, певно, таким хотіли побачити її допис фоловери.
Насправді Аня та Діана влаштували подвійний день народження.
"Але вимушена вас засмутити.. весілля вдруге я не планую, не маю ні бажання ні обранця/ обраниці. Менш із тим, робити подвійний день народження з моєю Діаною Глостер (блогерка народилася 26 серпня, - ред.) було найкращим рішенням", - додала співачка.
Вона також подякувала всім гостям вечірки.
"Всім дякую за теплі слова, за вашу присутність і за те, що абсолютно кожен з вас впливає на моє життя і формування. Кожен вносить своє тепло, своє світобачення і свої думки", - підсумувала Трінчер.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер випустила новий еротичний кліп на пісню "Зі смаком вишні" та показала реакцію своєї бабусі на нього.
Як відомо, у липні минулого року Трінчер розлучилася зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним.
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