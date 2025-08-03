"З днем народження, Леопардівно": Трінчер з нагоди 24-річчя наробила хижих фото у короні

Юлія Леськова - 3 серпня, 11:34
Анна Трінчер святкує день народження
Фото iryna_rul_photographer

Співачка Анна Трінчер святкує своє 24-річчя. З нагоди свята зірка влаштувала хижу фотосесію та показала кадри підписникам.

"24. З днем народження, Анно Леопардівно! Сьогодні я прокидаюся з думкою, що я - щаслива людина. Пишаюсь тобою, крихітко!" - написала вона.

Анна Трінчер показала фото на своє 24-річчя

Трінчер у корсеті з хижим принтом попозувала на такому ж дивані

Фото iryna_rul_photographer

Трінчер зізналася, що їй цікаво проживати своє життя.

"Мені цікаво жити це життя. Я в передчутті кожного наступного дня. Воно для мене - як гра, у якій є уроки, апгрейди та нові скіли", - додала співачка.

Анна Трінчер показала гарячі фото
До речі, свій хижацький образ зірка розбавила короною
Фото iryna_rul_photographer

Анна зазначила, що у новому році свого життя хоче, аби її серце наповнилося любов'ю.

"Не буду писати довгий текст… бо, якщо чесно, я втомилася (читати: за*балась). Але єдине, що хочу сказати: у свої 24 моє серце наповнене любов’ю. Настільки, що інколи хочеться просто прокричати про це. Дякую тим, хто щиро поруч. Хто робить мої дні теплішими, навіть коли у серці негода. З днем народження мене", - додала Трінчер. 

Анна Трінчер у корсеті наробила нових фото
Фото iryna_rul_photographer
Анна Трінчер наробила фото з тортом

Анна навіть торт у хижий принт замовила

Фото iryna_rul_photographer

Нагадаємо, Анна Трінчер частенько влаштовує пікантні фотосесії, наприклад у липні співачка посвітила пружними сідницями коло басейну на Балі. 

А ще раніше вона у чоботах у стилі садо-мазо виставила на камеру язик задля гарячих фото. 

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