"З днем народження, Леопардівно": Трінчер з нагоди 24-річчя наробила хижих фото у короні

Співачка Анна Трінчер святкує своє 24-річчя. З нагоди свята зірка влаштувала хижу фотосесію та показала кадри підписникам.

"24. З днем народження, Анно Леопардівно! Сьогодні я прокидаюся з думкою, що я - щаслива людина. Пишаюсь тобою, крихітко!" - написала вона.

Трінчер у корсеті з хижим принтом попозувала на такому ж дивані Фото iryna_rul_photographer

Трінчер зізналася, що їй цікаво проживати своє життя.

"Мені цікаво жити це життя. Я в передчутті кожного наступного дня. Воно для мене - як гра, у якій є уроки, апгрейди та нові скіли", - додала співачка.

До речі, свій хижацький образ зірка розбавила короною

Фото iryna_rul_photographer

Анна зазначила, що у новому році свого життя хоче, аби її серце наповнилося любов'ю.

"Не буду писати довгий текст… бо, якщо чесно, я втомилася (читати: за*балась). Але єдине, що хочу сказати: у свої 24 моє серце наповнене любов’ю. Настільки, що інколи хочеться просто прокричати про це. Дякую тим, хто щиро поруч. Хто робить мої дні теплішими, навіть коли у серці негода. З днем народження мене", - додала Трінчер.

Анна навіть торт у хижий принт замовила Фото iryna_rul_photographer

Нагадаємо, Анна Трінчер частенько влаштовує пікантні фотосесії, наприклад у липні співачка посвітила пружними сідницями коло басейну на Балі.

А ще раніше вона у чоботах у стилі садо-мазо виставила на камеру язик задля гарячих фото.