Трінчер у сексі луках похизувалася ногами та бюстом на зйомках кліпу. Фото

Карина Тімкова - 1 червня, 10:30

Одна з найбажаніших українських холостячок, співачка Анна Трінчер поділилася бекстейджем зйомок свого останнього кліпу "Подруга моя".

Для відео зірка вбралась у різні спокусливі образи: білі та чорні халатики поверх білизни, декольтовану сукню з прозорої тканини і корсетний лук.

23-річна Анна позувала у світлих локаціях: на сходах, ліжку й столі. Фото зі знімального майданчика вона опублікувала у себе в Instagram.

Анна Трінчер у білому ліфчику похизувалася бюстом для фото

Знаменитість посвітила бюстом у мереживі

Фото utkina.photo

Анна Трінчер з декольте до пупа полежала на столі

Виконавиця грайливо повигиналася на столі

Анна Трінчер у прозорому халаті посвітила сідницями

Трінчер показала пружні сідниці через прозорий образ

Анна Трінчер у білому короткому халаті попозувала на ліжку

І в луці з хутром пострибала на ліжку

Анна Трінчер у чорній прозорій сукні виставила довгі ноги

Авторка хітів похизувалася довгими ногами

Анна Трінчер у ніжному луці з хутром посвітила бюстом

Зірка частенько спокушає фанатів пристрасним контентом

Анна Трінчер в обтислій сексі сукні попозувала в гардеробі для кліпу

Не гардероб, а справжня мрія для модниць

Трінчер частенько тішить шанувальників епатажними образами та пікантними фотосесіями. Нещодавно вона в самому мереживі у зухвалих позах лежала на столі й в сексуальному аутфіті знялася на байку.

Окрім цього Анна випускала танцювальний кліп на свою пісню "Зірочка палай" та презентувала ліричне відео, в якому у бікіні вигиналася біля океану і співала про почуття від розбитого серця.

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