Трінчер у сексі луках похизувалася ногами та бюстом на зйомках кліпу. Фото

Одна з найбажаніших українських холостячок, співачка Анна Трінчер поділилася бекстейджем зйомок свого останнього кліпу "Подруга моя".

Для відео зірка вбралась у різні спокусливі образи: білі та чорні халатики поверх білизни, декольтовану сукню з прозорої тканини і корсетний лук.

23-річна Анна позувала у світлих локаціях: на сходах, ліжку й столі. Фото зі знімального майданчика вона опублікувала у себе в Instagram.

Знаменитість посвітила бюстом у мереживі Фото utkina.photo

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Виконавиця грайливо повигиналася на столі

Трінчер показала пружні сідниці через прозорий образ

І в луці з хутром пострибала на ліжку

Авторка хітів похизувалася довгими ногами

Зірка частенько спокушає фанатів пристрасним контентом

Не гардероб, а справжня мрія для модниць

Трінчер частенько тішить шанувальників епатажними образами та пікантними фотосесіями. Нещодавно вона в самому мереживі у зухвалих позах лежала на столі й в сексуальному аутфіті знялася на байку.

Окрім цього Анна випускала танцювальний кліп на свою пісню "Зірочка палай" та презентувала ліричне відео, в якому у бікіні вигиналася біля океану і співала про почуття від розбитого серця.