Трінчер у сексі луках похизувалася ногами та бюстом на зйомках кліпу. Фото
Одна з найбажаніших українських холостячок, співачка Анна Трінчер поділилася бекстейджем зйомок свого останнього кліпу "Подруга моя".
Для відео зірка вбралась у різні спокусливі образи: білі та чорні халатики поверх білизни, декольтовану сукню з прозорої тканини і корсетний лук.
23-річна Анна позувала у світлих локаціях: на сходах, ліжку й столі. Фото зі знімального майданчика вона опублікувала у себе в Instagram.
Трінчер частенько тішить шанувальників епатажними образами та пікантними фотосесіями. Нещодавно вона в самому мереживі у зухвалих позах лежала на столі й в сексуальному аутфіті знялася на байку.
Окрім цього Анна випускала танцювальний кліп на свою пісню "Зірочка палай" та презентувала ліричне відео, в якому у бікіні вигиналася біля океану і співала про почуття від розбитого серця.