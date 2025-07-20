Трінчер у купальнику і гігантському капелюсі посвітила пружними сідницями у басейні на Балі. Фото

23-річна співачка Анна Трінчер потішила своїх прихильників новим гарячим фотосетом.

Зірка попозувала коло басейну та посвітила формами у купальнику. Свій пляжно-звабний аутфіт Анна доповнила солом'яним капелюхом з величезними брилями.

Цих знімків Трінчер наробила під час відпочинку на Балі Фото valeriijojo

Анна спокусливо посидяла на стільці задля звабних фото Фото valeriijojo

Здається, цей капелюх більший навіть за саму Аню Фото valeriijojo

Анна у спокусливих позах попозувала на камеру Фото valeriijojo

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер похвалилася тим, що здійснила свою дитячу мрію й відвідала Діснейленд.

Також співачка у обтислій сукні у хижий принт позувала на вулицях Парижа.