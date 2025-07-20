Трінчер у купальнику і гігантському капелюсі посвітила пружними сідницями у басейні на Балі. Фото
23-річна співачка Анна Трінчер потішила своїх прихильників новим гарячим фотосетом.
Зірка попозувала коло басейну та посвітила формами у купальнику. Свій пляжно-звабний аутфіт Анна доповнила солом'яним капелюхом з величезними брилями.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер похвалилася тим, що здійснила свою дитячу мрію й відвідала Діснейленд.
Також співачка у обтислій сукні у хижий принт позувала на вулицях Парижа.
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