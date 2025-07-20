Трінчер у купальнику і гігантському капелюсі посвітила пружними сідницями у басейні на Балі. Фото

Юлія Леськова - 20 липня, 10:29
Анна Трінчер попозувала для фото
Фото valeriijojo

23-річна співачка Анна Трінчер потішила своїх прихильників новим гарячим фотосетом. 

Зірка попозувала коло басейну та посвітила формами у купальнику. Свій пляжно-звабний аутфіт Анна доповнила солом'яним капелюхом з величезними брилями. 

Анна Трінчер попозувала коло басейну

Цих знімків Трінчер наробила під час відпочинку на Балі

Фото valeriijojo

Анна Трінчер показала нові фото

Анна спокусливо посидяла на стільці задля звабних фото

Фото valeriijojo
Анна Трінчер попозувала на Балі
Фото valeriijojo
Анна Трінчер робить фото коло басейну

Здається, цей капелюх більший навіть за саму Аню

Фото valeriijojo
Анна Трінчер коло басейну на нових фото

Анна у спокусливих позах попозувала на камеру

Фото valeriijojo

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер похвалилася тим, що здійснила свою дитячу мрію й відвідала Діснейленд. 

Також співачка у обтислій сукні у хижий принт позувала на вулицях Парижа

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Трінчер
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