Трінчер у хижому луці з голими плечима поманіжилася на тлі паризьких краєвидів
23-річна співачка Анна Трінчер влаштувала собі відпочинок й поїхала до Парижа. У своєму Instagram зірка активно показує шанувальникам, як проводить час у романтичному місті.
Анна наробила фото у мереживному корсеті та чорній атласній мініспідниці.
"Вечір у Парижі", - написала співачка.
Потім Трінчер манірно попозувала на вулицях Парижа у обтислій сукні у хижий принт, а свій образ вона доповнила хустинкою від Dior та чорними босоніжками на підборах.
Також співачка звабливо порухалася для відео на тлі Ейфелевої вежі.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер потішила прихильників зухвалими фото у шкірі та чоботах у стилі садо-мазо.
А на початку червня співачка похвалилася образом для нового кліпу.
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