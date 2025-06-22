Трінчер у хижому луці з голими плечима поманіжилася на тлі паризьких краєвидів

Фото з Instagram Анни Трінчер

23-річна співачка Анна Трінчер влаштувала собі відпочинок й поїхала до Парижа. У своєму Instagram зірка активно показує шанувальникам, як проводить час у романтичному місті.

Анна наробила фото у мереживному корсеті та чорній атласній мініспідниці.

"Вечір у Парижі", - написала співачка.

Трінчер вживається у роль справжньої парижанки

Потім Трінчер манірно попозувала на вулицях Парижа у обтислій сукні у хижий принт, а свій образ вона доповнила хустинкою від Dior та чорними босоніжками на підборах.

Модниця Анна вдало створила елегантний образ з хижим принтом

Як вам образ співачки для прогулянки Парижем?

Фото з Instagram Анни Трінчер

Також співачка звабливо порухалася для відео на тлі Ейфелевої вежі.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер потішила прихильників зухвалими фото у шкірі та чоботах у стилі садо-мазо.

А на початку червня співачка похвалилася образом для нового кліпу.