Трінчер у хижому луці з голими плечима поманіжилася на тлі паризьких краєвидів

Юлія Леськова - 22 червня, 11:19
Анна Трінчер позує для фото
Фото з Instagram Анни Трінчер

23-річна співачка Анна Трінчер влаштувала собі відпочинок й поїхала до Парижа. У своєму Instagram зірка активно показує шанувальникам, як проводить час у романтичному місті. 

Анна наробила фото у мереживному корсеті та чорній атласній мініспідниці. 

"Вечір у Парижі", - написала співачка.


Анна Трінчер наробила фото у Парижі

Трінчер вживається у роль справжньої парижанки

Потім Трінчер манірно попозувала на вулицях Парижа у обтислій сукні у хижий принт, а свій образ вона доповнила хустинкою від Dior та чорними босоніжками на підборах. 

Анна Трінчер пофотографувалася на вулицях Парижу

Модниця Анна вдало створила елегантний образ з хижим принтом

Анна Трінчер наробила нових фото

Як вам образ співачки для прогулянки Парижем?

Анна Трінчер попозувала коло Dior
Фото з Instagram Анни Трінчер

Також співачка звабливо порухалася для відео на тлі Ейфелевої вежі. 

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер потішила прихильників зухвалими фото у шкірі та чоботах у стилі садо-мазо

А на початку червня співачка похвалилася образом для нового кліпу. 

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Трінчер
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