Трінчер у шкіряному корсеті та чоботах в стилі садо-мазо показала язик на сміливих фото

Юлія Леськова - 14 червня, 10:37
Анна Трінчер показала кадри з фотосесії

Співачка вразила тонкою талією у шкіряному корсеті

Фото sofi_zay

23-річна співачка Анна Трінчер поділилася зі своїми шанувальниками новим сміливим фотосетом. 

Анна показала світлини, на яки позує у сітці, шкіряному топі та сірій спідниці-плісе. Свій образ вона доповнила чорними масивними чоботами на підборах. 

Анна Трінчер наробила нових фото

Анна Трінчер попозувала у шкіряному топі

Фото sofi_zay

Анна Трінчер наробила нових фото

Трінчер здивувала сексі образом для нової фотозйомки

Фото sofi_zay
Анна Трінчер позує для фото
Фото sofi_zay

Нещодавно Анна Трінчер показувала, як у сексі луках знімала новий кліп. 

Також Анна якось влаштувала гарячий фотосет в образі біблійної спокусниці. 

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