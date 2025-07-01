"Пищала від щастя": Трінчер похвалилася здійсненням мрії свого дитинства. Фото
Співачка та акторка Анна Трінчер, яка нещодавно відвідала Париж, похвалилася здійсненням своєї дитячої мрії. 23-річна артистка на власні очі побачила Діснейленд.
"День… який я не забуду ніколи. Моя внутрішня дитина пищала від щастя!", - зізналася Аня, опублікувавши в Instagram серію фото, де позує у вушках Мінні Маус.
Нагадаємо, нещодавно Трінчер показувала черговий сміливий фотосет, для якого вбралася в шкіряний топ із сіткою, коротку спідничку та вигадливі масивні чоботи. А якось вона перед камерою уявляла себе звабною біблійною спокусницею.
Як відомо, співачка, яка пережила розлучення, тепер вважає, що жінці для щастя не потрібен чоловік.
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