"Пищала від щастя": Трінчер похвалилася здійсненням мрії свого дитинства. Фото

Співачка та акторка Анна Трінчер, яка нещодавно відвідала Париж, похвалилася здійсненням своєї дитячої мрії. 23-річна артистка на власні очі побачила Діснейленд.

"День… який я не забуду ніколи. Моя внутрішня дитина пищала від щастя!", - зізналася Аня, опублікувавши в Instagram серію фото, де позує у вушках Мінні Маус.

"Щаслива Анічка, одна штука", - написала Трінчер у сторіс Фото з Instagram Трінчер

Внутрішня дитина артистки тепер щаслива

Співачка наробила фото в Діснейленді на згадку про цю мандрівку

У якості сувеніра в Анни лишаться вушка з бантиком

Нагадаємо, нещодавно Трінчер показувала черговий сміливий фотосет, для якого вбралася в шкіряний топ із сіткою, коротку спідничку та вигадливі масивні чоботи. А якось вона перед камерою уявляла себе звабною біблійною спокусницею.

Як відомо, співачка, яка пережила розлучення, тепер вважає, що жінці для щастя не потрібен чоловік.