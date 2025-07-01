"Пищала від щастя": Трінчер похвалилася здійсненням мрії свого дитинства. Фото

Марія Ткаченко - 1 липня, 14:00
Анна Трінчер
Фото Ovanés Gambaryan

Співачка та акторка Анна Трінчер, яка нещодавно відвідала Париж, похвалилася здійсненням своєї дитячої мрії. 23-річна артистка на власні очі побачила Діснейленд.

"День… який я не забуду ніколи. Моя внутрішня дитина пищала від щастя!", - зізналася Аня, опублікувавши в Instagram серію фото, де позує у вушках Мінні Маус.

Ганна Трінчер

"Щаслива Анічка, одна штука", - написала Трінчер у сторіс

Фото з Instagram Трінчер

Аня Трінчер

Внутрішня дитина артистки тепер щаслива

Зірочка Трінчер

Співачка наробила фото в Діснейленді на згадку про цю мандрівку

Трінчер в інстаграм

У якості сувеніра в Анни лишаться вушка з бантиком

Нагадаємо, нещодавно Трінчер показувала черговий сміливий фотосет, для якого вбралася в шкіряний топ із сіткою, коротку спідничку та вигадливі масивні чоботи. А якось вона перед камерою уявляла себе звабною біблійною спокусницею.

Як відомо, співачка, яка пережила розлучення, тепер вважає, що жінці для щастя не потрібен чоловік. 

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Трінчер
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