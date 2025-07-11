Хижняк у сплетінні ланцюгів на чуттєвих фото нагадала собі персонажку міфу

Актриса Антоніна Хижняк, яка нещодавно для ефектних кадрів занурювалася в водойму з лататтям, поділилася у мережі новою серією кадрів із літньої фотосесії.

34-річна зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" млосно попозувала у сплетінні ланцюгів.

Антоніна оповилася ланцюгами, позуючи просто неба

"Спочатку ми зробили ці фото, а потім я абсолютно випадково зустрічаю її портрет — Аріадни, дочки царя Міноса і Пасіфаї. Її портрет на останньому зображенні. І я звернула увагу на нього саме через характерне сплетіння в районі грудей. Це та сама Аріадна, яка, згідно древнім міфам, дала чарівний клубок ниток і допомогла Тесею вийти з Лабіринту", - написала Тоня в Instagram.

Акторка нагадала собі Аріадну

"Хто зна, можливо Древня Греція так нагадує про себе?))) Чи підсвідомість натякає що "вихід з лабіринту" вже близько, так?", - поцікавилася вона.

Хижняк повисіла на імпровізованій гойдалці

Якби Тоня побачила цей портрет раніше, то могла би перед камерою відтворити позу Аріадни

Нагадаємо, зараз це може видатися неймовірним, але років до 18-20 Хижняк не ідентифікувала себе як жінку. ТаблоID розповідав про це та про інші цікаві факти з біографії зірки. Як відомо, торік Антоніна та її колега Наталка Денисенко розбурхали мережу своїм поцілунком у губи. Боронити дівчат від хейту з боку гомофобів довелося "Карпові" Тарасу Цимбалюку.