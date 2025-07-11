Хижняк у сплетінні ланцюгів на чуттєвих фото нагадала собі персонажку міфу
Актриса Антоніна Хижняк, яка нещодавно для ефектних кадрів занурювалася в водойму з лататтям, поділилася у мережі новою серією кадрів із літньої фотосесії.
34-річна зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" млосно попозувала у сплетінні ланцюгів.
"Спочатку ми зробили ці фото, а потім я абсолютно випадково зустрічаю її портрет — Аріадни, дочки царя Міноса і Пасіфаї. Її портрет на останньому зображенні. І я звернула увагу на нього саме через характерне сплетіння в районі грудей. Це та сама Аріадна, яка, згідно древнім міфам, дала чарівний клубок ниток і допомогла Тесею вийти з Лабіринту", - написала Тоня в Instagram.
"Хто зна, можливо Древня Греція так нагадує про себе?))) Чи підсвідомість натякає що "вихід з лабіринту" вже близько, так?", - поцікавилася вона.
Нагадаємо, зараз це може видатися неймовірним, але років до 18-20 Хижняк не ідентифікувала себе як жінку. ТаблоID розповідав про це та про інші цікаві факти з біографії зірки. Як відомо, торік Антоніна та її колега Наталка Денисенко розбурхали мережу своїм поцілунком у губи. Боронити дівчат від хейту з боку гомофобів довелося "Карпові" Тарасу Цимбалюку.