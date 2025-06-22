"Моя душа": Терлюга на півріччя дочки попозувала з нею в рожевих луках
Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга замилувала фото з донечкою Ніколь з нагоди її півріччя.
"Моя душа. Ніколь сьогодні пів рочка. Не вірю, що так швидко вже пролетів час. Дякую, що зробила наше життя щасливішим, коли зʼявилась на цей світ. Мама тебе дуже сильно любить! Я завжди мріяла про тебе", - написала Терлюга.
Нагадаємо, Анжеліка Терлюга стала мамою у грудні минулого року. Батьком дівчинки є тренер Володимир Зарецький, з яким спортсменка в шлюбі з 2021-го року.
До речі, вперше обличчя своєї донечки Анжеліка показала, коли їй було 1,5 року.
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