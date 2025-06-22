"Моя душа": Терлюга на півріччя дочки попозувала з нею в рожевих луках

Фото з Instagram Анжеліки Терлюги

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга замилувала фото з донечкою Ніколь з нагоди її півріччя.

"Моя душа. Ніколь сьогодні пів рочка. Не вірю, що так швидко вже пролетів час. Дякую, що зробила наше життя щасливішим, коли зʼявилась на цей світ. Мама тебе дуже сильно любить! Я завжди мріяла про тебе", - написала Терлюга.

До речі, якось Терлюга чесно зізналася прихильникам, чим об'їдалася під час вагітності

Дівчата влаштували фотосесію в однакових кольорах

Фото з Instagram Анжеліки Терлюги

Нагадаємо, Анжеліка Терлюга стала мамою у грудні минулого року. Батьком дівчинки є тренер Володимир Зарецький, з яким спортсменка в шлюбі з 2021-го року.

До речі, вперше обличчя своєї донечки Анжеліка показала, коли їй було 1,5 року.