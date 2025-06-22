"Моя душа": Терлюга на півріччя дочки попозувала з нею в рожевих луках

Юлія Леськова - 22 червня, 10:34
Анжеліка Терлюга робить селфі
Фото з Instagram Анжеліки Терлюги

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга замилувала фото з донечкою Ніколь з нагоди її півріччя.

"Моя душа.  Ніколь сьогодні пів рочка. Не вірю, що так швидко вже пролетів час. Дякую, що зробила наше життя щасливішим, коли зʼявилась на цей світ. Мама тебе дуже сильно любить! Я завжди мріяла про тебе", - написала Терлюга.

Анджеліка Терлюга зі своює донечкою

До речі, якось Терлюга чесно зізналася прихильникам, чим об'їдалася під час вагітності


Анжеліка Терлюга тримає доньку на руках

Дівчата влаштували фотосесію в однакових кольорах

Анжеліка Терлюга показала свою маленьку доньку
Фото з Instagram Анжеліки Терлюги

Нагадаємо, Анжеліка Терлюга стала мамою у грудні минулого року. Батьком дівчинки є тренер Володимир Зарецький, з яким спортсменка в шлюбі з 2021-го року. 

До речі, вперше обличчя своєї донечки Анжеліка показала, коли їй було 1,5 року. 

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Терлюга
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