Терлюга вперше показала личко 1,5-місячної дочки. Фото
Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга вперше показала обличчя своєї 1,5-місячної доньки.
32-річна спортсменка опублікувала в Instagram ніжні фото з Ніколь. У кадрі дівчинка спокійно лежить, поки зіркова мама її цілує.
"Мої солодкі ніжки. Солодка булочка Ніколька", — підписала фото Анжеліка.
Нагадаємо, свого первістка Терлюга народила 21 грудня минулого року. Батьком Ніколь є тренер Володимир Зарецький, з ким спортсменка у шлюбі з 2021.
Під час вагітності Анжеліка часто показувала фанатам зміни у своєму тілі. Вона також розповідала про своє харчування та дієту.
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