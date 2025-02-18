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Терлюга вперше показала личко 1,5-місячної дочки. Фото

Карина Тімкова - 18 лютого, 09:45

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга вперше показала обличчя своєї 1,5-місячної доньки.

32-річна спортсменка опублікувала в Instagram ніжні фото з Ніколь. У кадрі дівчинка спокійно лежить, поки зіркова мама її цілує.

"Мої солодкі ніжки. Солодка булочка Ніколька", — підписала фото Анжеліка.

Анжеліка Терлюга вперше показала обличчя доньки

Олімпійська призерка поділилась кадрами з донькою

Фото mary.ko_photo

Анжеліка Терлюга показала свою доньку

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Нагадаємо, свого первістка Терлюга народила 21 грудня минулого року. Батьком Ніколь є тренер Володимир Зарецький, з ким спортсменка у шлюбі з 2021.

Під час вагітності Анжеліка часто показувала фанатам зміни у своєму тілі. Вона також розповідала про своє харчування та дієту.

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