"Почуваюся королевою": Терлюга на останньому місяці вагітності знялася в спідньому та розказала про дієту

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга, яка очікує на первістка від свого чоловіка, тренера Володимира Зарецького, розповіла про цікаві інсайти, набуті за час вагітності.

У своєму Instagram 32-річна спортсменка також оприлюднила результат фотосетів і розказала про плани, які планує здійснити до пологів.

"На 38-ий тиждень вагітності точно можу порадити: кращий період для фотосесії - 32-34-ий тиждень (беріть одразу собі багато різних варіантів образів, бо ніколи не вгадаєте, що саме буде саме для вас).

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Картинки інших не завжди будуть ідеальними для вас. Я дуже хотіла чорну елегантну сукню, і ми її зробили першу. В кінці всього мої улюблені образи стали абсолютно не з того, що я скачала в Pinterest", - зазначила Анжеліка.

Терлюга порадила фотосетний лайфхак для майбутніх мам Фото aleksandraosadcha.ph

"Чим більше зйомок під час вагітності, тим краще. Я вже шкодую, що в мене було їх тільки 2", - додала вона.



"Про дієту вже писала, в мене фруктово-солодка дієта. Але, звісно, що я вживаю білок, корисні жири у вигляді авокадо та горіхів, різні вуглеводи. З овочів моїми фаворитами стали морква та картопля. Пʼю: воду, чай, одну каву в день, смузі, лимонади без обмежень", - розповіла майбутня мама про нюанси харчування.

"Тренувань давно не було. І вже почала сумувати за цим! Кожного тижня роблю масаж, також іноді вдома розтяжка і масаж з ролом, машинний масаж стоп кожен день (цей гаджет прям топ, якщо треба розкажу і покажу). Розслабляюся через різні медитації. Нікого не слухаю, але прислуховуюсь. Ось таке життя", - розказала спортсменка.

А ще майбутня мама склала лист справ, які планує здійснити найближчим часом.

Найближчим часом спортсменка планує багато спати, їсти смаколити, закрити робочі питання, прибратися та зібрати речі у пологовий будинок

Нагадаємо, раніше Терлюга розказувала, скільки кіло набрала за час вагітності.