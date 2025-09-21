Вона б не сміялася: Шварценеггер на публіці пожартував про розлучення зі Шрайвер

Скріншот з YouTube

Американський актор та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер насмішив публіку жартом про розлучення зі своєю дружиною Марією Шрайвер, з якою прожив у шлюбі багато років.

Арні виступав з промовою під час вручення зірки на Голлівудській алеї слави відомому журналісту Крісу Воллесу. Під час виступу Шварценеггер відзначив роботу всіх журналістів, йдеться у сюжеті E!News.

"Я багато знаю про журналістів. За моє життя мене інтерв'ювали – ви можете собі уявити – тисячі й тисячі журналістів. Але не тільки це, я також був одружений із журналісткою", - сказав він.

Арнольд та Марія були одружені протягом 25 років

Шварценеггер порівняв свою ексдружину, яка працювала репортеркою телеканалу ABC, з Крісом Воллесом.

"Єдина різниця між Крісом та Марією полягає в тому, що Кріс ніколи не забирав половини моїх грошей", - додав Арнольд і присутні на церемонії вибухнули сміхом.

Нагадаємо, міцний шлюб Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер розпався після того, як стало відомо про те, що у актора є позашлюбний син від їхньої домоправительки.

До слова, після розлучення з дружиною Арнольд публічно каявся за зраду та заявляв, що Марія - його найбільша втрата.

До слова, Марія подала на розлучення з актором ще у 2011 році. Проте офіційне розлучення відбулося за 10 років - у 2021-му.