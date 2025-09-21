Вона б не сміялася: Шварценеггер на публіці пожартував про розлучення зі Шрайвер
Американський актор та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер насмішив публіку жартом про розлучення зі своєю дружиною Марією Шрайвер, з якою прожив у шлюбі багато років.
Арні виступав з промовою під час вручення зірки на Голлівудській алеї слави відомому журналісту Крісу Воллесу. Під час виступу Шварценеггер відзначив роботу всіх журналістів, йдеться у сюжеті E!News.
"Я багато знаю про журналістів. За моє життя мене інтерв'ювали – ви можете собі уявити – тисячі й тисячі журналістів. Але не тільки це, я також був одружений із журналісткою", - сказав він.
Шварценеггер порівняв свою ексдружину, яка працювала репортеркою телеканалу ABC, з Крісом Воллесом.
"Єдина різниця між Крісом та Марією полягає в тому, що Кріс ніколи не забирав половини моїх грошей", - додав Арнольд і присутні на церемонії вибухнули сміхом.
Нагадаємо, міцний шлюб Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер розпався після того, як стало відомо про те, що у актора є позашлюбний син від їхньої домоправительки.
До слова, після розлучення з дружиною Арнольд публічно каявся за зраду та заявляв, що Марія - його найбільша втрата.
До слова, Марія подала на розлучення з актором ще у 2011 році. Проте офіційне розлучення відбулося за 10 років - у 2021-му.