"Це здорова дитина": Мірзоян не погодився з Матвієнко з приводу кризи доньки та розказав про спілкування з синами від першого шлюбу
Співак Арсен Мірзоян не згоден зі своєю дружиною, співачкою Тонею Матвієнко відносно того, що їхня спільна дочка 9-річна Ніна переживає вікову кризу.
Свою точку зору 46-річний зірковий тато висловив у розмові з "Люкс ФМ".
"Це підліток, вона формує в собі особистість. Я не вважаю, що це криза, абсолютно не криза. Це здорова дитина. Якщо десь неприбрано, щось не зроблено, щось забула, то це взагалі нормально. От якби було все в порядку, тоді було б питання: "А що сталося?"", - пожартував Арсен.
"У неї є свій світогляд, свій кут зору, під яким вона все це бачить і вчиться маніпулювати, вчиться брехати (сміється) ... ну як нормальна особистість, вона пробує переходити різну межу, за яку "насварять - не насварять", як малі діти "гаряче - холодно" пробують, де та межа, так і вона... Я б не сказав, що це якась криза", - підсумував він.
Мірзоян уже має подвійний досвід взаємодії з нащадками-підлітками. Адже від попереднього шлюбу в нього є сини, Влад та Артем. Співак розповів, де зараз перебувають хлопці та чим займаються.
"Старший вчиться в Інженерній академії в Запоріжжі, а молодший з мамою в Німеччині, він ще в школі навчається", - поділився Мірзоян.
Зі слів виконавця, з первістком він бачиться частіше, оскільки намагається щоразу навідатися до Запоріжжя, коли іздить на ті ділянки фронту. Фінансово Арсен підтримує обох синів, хоча старший, студент і сам не сидить склавши руки.
"Він там собі щось підробляв як айтішник, але я розумію, що зараз такі часи... Він не скиглить і в принципі не контролі", - зазначив Мірзоян.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко розповіла нещодавно, як реагує на залицяння шанувальниць до її чоловіка. Як відомо, ТаблоID розказував історію кохання артистів, які зустрілися, коли Мірзоян був одружений.
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