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"Привіт, кохана": Мірзоян показав, чим зустрів Матвієнко після розлуки

Марія Ткаченко - 1 квітня, 14:30
Арсен Мірзоян
Фото з Instagram Мірзояна

Співак Арсен Мірзоян не зраджує традицію зустрічати кохану дружину, співачку Тоню Матвієнко з квітами, коли вона повертається з гастролей.

Із черговим букетом задоволену артистку він зазнімкував для Insta-сторіс.

"Привіт, кохана", - написав Арсен, позначивши Тоню.


""Сам удома. Кінець" або "Хата на тата всьо", - пожартував тато 9-річної Ніни.

Тоня Матвієнко

Арсен зустрів Тоню ніжними трояндами

Нагадаємо, Тоня вважає, що донька переживає вікову кризу. Співачка розповідала, в чому вона проявляється. Арсен же з дружиною не погоджується

Як відомо, Матвієнко не приховує, що левова частка побутових справ у її родині лягає на неї. Але деякі страви, переконана артистка, повинен готувати саме чоловік.

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