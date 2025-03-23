Ляпас "Трампу" та крижана ванна: Пивоваров показав, як розпочинає свій день. Відео

Фото з Instagram Артема Пивоварова

Співак Артем Пивоваров в Instagram започаткував нову рубрику та показав шанувальникам, як розпочинає свій день.

"Добрий ранок, я сніданок. Прокинувся, почистив зуби. Привітався з сонечком, дав ляпаса Трампу і поліз у крижану ванну на 2 хвилини. Зарядка і підзарядка. Всім гарного дня", - сказав Артем.

Пивоваров показався з голим торсом

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Скріншот з Instagram Артема Пивоварова

До речі, український боксер Олександр Усик у грудні минулого року тренувався та виходив на пресконференцію перед боєм з Тайсоном Ф'юрі саме під пісні Артема Пивоварова.

А восени минулого року Пивоваров та Барських випустили спільний трек "Так ніхто не кохав".