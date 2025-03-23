Ляпас "Трампу" та крижана ванна: Пивоваров показав, як розпочинає свій день. Відео
Співак Артем Пивоваров в Instagram започаткував нову рубрику та показав шанувальникам, як розпочинає свій день.
"Добрий ранок, я сніданок. Прокинувся, почистив зуби. Привітався з сонечком, дав ляпаса Трампу і поліз у крижану ванну на 2 хвилини. Зарядка і підзарядка. Всім гарного дня", - сказав Артем.
До речі, український боксер Олександр Усик у грудні минулого року тренувався та виходив на пресконференцію перед боєм з Тайсоном Ф'юрі саме під пісні Артема Пивоварова.
А восени минулого року Пивоваров та Барських випустили спільний трек "Так ніхто не кохав".
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