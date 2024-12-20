"Дикі такти!": Усик під спів Пивоварова і чоловічого хору вийшов на пресконференцію перед боєм із Ф'юрі. Відео

Марія Ткаченко 20 грудня, 09:30
Олександр Усик
Фото Getty Images

Боксери Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі, які 21-го грудня зійдуться в двобої-реванші на рингу в Ер-Ріяді, 19-го грудня зустрілися на пресконференції.

37-річний український спортсмен з'явився на ній напрочуд видовищно: у супроводі хіта "Барабан", який вихонував Артем Пивоваров із чоловічим хором.

Яскраві моменти цього дійства опублікували у Instagram.

Нагадаємо, напередодні на відкрите тренування Усик теж прийшов під спів Пивоварова.

Як відомо, суперник Олександра три місяці цілих не розмовляє зі своєю дружиною Періс. Але вона вже прилетіла зі старшим сином дивитися бій.

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Усик
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