"Досі жахливо?": Бекхем показав, як вийшов із ситуації з зіпсованою зачіскою

Британський футболіст Девід Бекхем, який напередодні насмішив свою дружину Вікторію власноруч зіпсованою зачіскою, показав, як вийшов із ситуації.

50-річний спортсмен виклав у сторіс фото, на якому він із свіженьким боксом га голові.

"Це найкраще, що я міг зробити в цій ситуації. Вікторіє, досі жахливо?", - звернувся до дружини Девід.

"Мені подобається!", - відповіла у сторіс Вікторія Бекхем.

До слова, сама Вікторія за роки кар'єри змінювала зачіски кілька разів. І, як відомо, вона доволі часто кепкує зі свого чоловіка у мережі.