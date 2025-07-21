"Досі жахливо?": Бекхем показав, як вийшов із ситуації з зіпсованою зачіскою

Тамара Кудрявченко - 21 липня, 13:00

Британський футболіст Девід Бекхем, який напередодні насмішив свою дружину Вікторію власноруч зіпсованою зачіскою, показав, як вийшов із ситуації.

50-річний спортсмен виклав у сторіс фото, на якому він із свіженьким боксом га голові.

Бекхем з новою зачіскою

Бекхем повернувся до зачіски, яку носив ще два роки тому і в молодості

"Це найкраще, що я міг зробити в цій ситуації. Вікторіє, досі жахливо?", - звернувся до дружини Девід. 


"Мені подобається!", - відповіла у сторіс Вікторія Бекхем. 

До слова, сама Вікторія за роки кар'єри змінювала зачіски кілька разів. І, як відомо, вона доволі часто кепкує зі свого чоловіка у мережі. 

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