Без первістка та зі скаргами сусідів на шум: Бекхем із дружиною та дітьми гучно відсвяткував своє 50-річчя. Фото

2-го травня британському футболісту Девіду Бекхему виповнилося 50 років. З цієї нагоди зіркова родина влаштувала яскраві святкування, що тривали декілька днів.

Для початку його дружина Вікторія організувала сімейну поїздку на їхній виноградник в Котсуолдсі. На теплих фото з'явилися зіркові батьки та їхні молодші сини: 22-річний Ромео і 20-річний Круз.

Наступним святковим етапом стала вечірка у лондонському ресторані, на яку було запрошено чимало знаменитих гостей.

Чоловік і дружина відпочили у родинному коли Фото Instagram

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Девід зі своїми молодшими синами

На саму вечірку сім'я вбралася в елегантні луки і влаштувала традиційну фотосесію Мама з донею, 13-річною Харпер позували в майже однакових сукнях

За інформацією Daily Mail, гуляння тривали до ранку і були такі гучні, що мешканцям сусідньої будівлі довелося жалітися на шум. На захід навіть завітали працівники міської ради з проханням поводитися тихіше.

51-річна Вікі позувала у темно-синій шовковій сукні власного бренду

Футболіст показав ніжні моменти зі своєю єдиною дочкою Харпер

Бекхем весело провів час із сином Ромео Фото Instagram

Іменинник з молодшими синами попозував біля вінтажної автівки Fiat 500 1972 року випуску

За словами очевидців, Ромео сказав милий тост на честь батька

На сімейному святі також була помічена Кім Тернбулл, обраниця Ромео

Минулого місяця на сімейній вечірці Брукліна також не було, хоча його молодші брати з'явилися там із подругами. Також хлопець пропустив день народження мами. Ходять чутки, що первісток Бекхемів посварився з Ромео через його дівчину. Як стало відомо, Кім Тернбулл — колишня Брукліна.

Круз нещодавно показувався у сауні з коханою, а його старший брат влаштовував пристрасну фотосесію з дружиною. А ось їхні батьки у вишуканих образ побували на заході в Луврі.