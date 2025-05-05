Без первістка та зі скаргами сусідів на шум: Бекхем із дружиною та дітьми гучно відсвяткував своє 50-річчя. Фото

Карина Тімкова - 5 травня, 11:45

2-го травня британському футболісту Девіду Бекхему виповнилося 50 років. З цієї нагоди зіркова родина влаштувала яскраві святкування, що тривали декілька днів.

Для початку його дружина Вікторія організувала сімейну поїздку на їхній виноградник в Котсуолдсі. На теплих фото з'явилися зіркові батьки та їхні молодші сини: 22-річний Ромео і 20-річний Круз.

Наступним святковим етапом стала вечірка у лондонському ресторані, на яку було запрошено чимало знаменитих гостей.

Девід Бекхем показався з дружиною на відпочинку

Чоловік і дружина відпочили у родинному коли

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Девід Бекхем попозував із синами на святі

Девід зі своїми молодшими синами

Бекхем з синами, дочкою і дружиною показався в ошатних луках

На саму вечірку сім'я вбралася в елегантні луки і влаштувала традиційну фотосесію

Мама з донею, 13-річною Харпер позували в майже однакових сукнях

За інформацією Daily Mail, гуляння тривали до ранку і були такі гучні, що мешканцям сусідньої будівлі довелося жалітися на шум. На захід навіть завітали працівники міської ради з проханням поводитися тихіше.

Девід Бекхем влаштував яскраву вечірку на свою честь

51-річна Вікі позувала у темно-синій шовковій сукні власного бренду

Девід Бекхем показав милий момент з дочкою

Футболіст показав ніжні моменти зі своєю єдиною дочкою Харпер

Девід Бекхем показався з середнім сином

Бекхем весело провів час із сином Ромео

Фото Instagram
Девід Бекхем попозував з молодшими синами біля авто

Іменинник з молодшими синами попозував біля вінтажної автівки Fiat 500 1972 року випуску

Девід Бекхем поцілував Вікторію на вечірці
Первісток подружжя 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна Нікола Пельтц вкотре пропустили сімейні святкування
Середній син Девіда Бекхема привітав його з днем народженням

За словами очевидців, Ромео сказав милий тост на честь батька

Молодший син Девіда Бекхема поцілував кохану на святі батька
На святі Круз був у компанії своєї коханої, 29-річної співачки Джекі Апостел
Фото Instagram
Син Девіда Бекхема з подругою показався на вечірці свого батька

На сімейному святі також була помічена Кім Тернбулл, обраниця Ромео

Минулого місяця на сімейній вечірці Брукліна також не було, хоча його молодші брати з'явилися там із подругами. Також хлопець пропустив день народження мами. Ходять чутки, що первісток Бекхемів посварився з Ромео через його дівчину. Як стало відомо, Кім Тернбулл — колишня Брукліна.

Круз нещодавно показувався у сауні з коханою, а його старший брат влаштовував пристрасну фотосесію з дружиною. А ось їхні батьки у вишуканих образ побували на заході в Луврі.

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