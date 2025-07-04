"Побудувала наше життя": Бекхем ніжно привітав дружину з нефритовим весіллям та показав її в короні. Фото
Британський футболіст Девід Бекхем привітав свою дружину, дизайнерку Вікторію Бекхем з 26-ю річницею шлюбу.
У день нефритового весілля спортсмен опублікував добірку фото з коханою, на яких закарбовано романтичні моменти їхньої юності та перші етапи батьківства.
"26 років, як ти сказала мені "Так". З річницею! Дякую, що подарувала мені наших прекрасних дітей і побудувала наше спільне життя. Я люблю тебе, леді Бекхем", — написав він.
Якось дизайнерка зізнавалася, що закохалася в майбутнього чоловіка з першого погляду. Після стількох років разом пара не втрачає романтику, часто влаштовує собі цікаві розваги і підтримує один одного на важливих подіях. Але у їхньому шлюбі були й важкі періоди через романи Девіда на стороні.
Нагадаємо, нині навколо родини Бекхемів ходить чимало розмов через їхній конфлікт. Зіркові батьки схвалювані станом свого первістка, оскільки вважають, що його контролює дружина і забороняє з ними бачитися. Недавно ТаблоID розповідав детальніше про причини сімейної сварки.
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