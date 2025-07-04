"Побудувала наше життя": Бекхем ніжно привітав дружину з нефритовим весіллям та показав її в короні. Фото

Карина Тімкова - 4 липня, 11:45

Британський футболіст Девід Бекхем привітав свою дружину, дизайнерку Вікторію Бекхем з 26-ю річницею шлюбу.

У день нефритового весілля спортсмен опублікував добірку фото з коханою, на яких закарбовано романтичні моменти їхньої юності та перші етапи батьківства.

"26 років, як ти сказала мені "Так". З річницею! Дякую, що подарувала мені наших прекрасних дітей і побудувала наше спільне життя. Я люблю тебе, леді Бекхем", — написав він.

Девід Бекхем показав закохане фото з дружиною на 26-річчя шлюбу

Футболіст згадав урочисту подію у 1999-му і показав Вікі з короною

Фото instagram

Девід Бекхем показав цілунки з коханою на архівних фото
Який закоханий вигляд
Девід Бекхем замилував фото дружини і дітей

Як відомо, у подружжя є четверо дітей: 26-річний Бруклін, 22-річний Ромео, 20-річний Круз та майже 14-річна Харпер

Девід Бекхем показав романтичне фото з дружиною на річницю

Девід знайшов чимало милих фото з коханою

Девід Бекхем на 26-річчя шлюбу з Вікі згадав їхнє весілля

До речі, на торішню річницю пара знову вдягла ці святкові луки

Девід Бекхем показав романтичні архівні фото з Вікторією на річницю

Бекхем полюбляє ніжно вітати дружину з важливими святами

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Вікторія Бекхем привітала Девіда з річницею фото у басейні

Звичайно, Вікторія теж не залишила чоловіка без привітань:

"Ще один рік, ще один розділ у нашій історії кохання. Я так пишаюся прекрасною родиною та життям, яке ми побудували разом. Ти та наші четверо неймовірних дітей доповнюєте мене. Я так сильно тебе люблю"

Фото instagram

Якось дизайнерка зізнавалася, що закохалася в майбутнього чоловіка з першого погляду. Після стількох років разом пара не втрачає романтику, часто влаштовує собі цікаві розваги і підтримує один одного на важливих подіях. Але у їхньому шлюбі були й важкі періоди через романи Девіда на стороні.

Нагадаємо, нині навколо родини Бекхемів ходить чимало розмов через їхній конфлікт. Зіркові батьки схвалювані станом свого первістка, оскільки вважають, що його контролює дружина і забороняє з ними бачитися. Недавно ТаблоID розповідав детальніше про причини сімейної сварки.

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