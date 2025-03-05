Вікторія з довжелезним шлейфом та Девід у метелику: розкішні Бекхеми відвідали гала-вечір у Луврі. Фото
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем ще в понеділок 3-го березня прибула до Парижа, де у п'ятницю представить нову колекцію свого бренду у рамках Paris Fashion Week.
У перерві між підготовкою до показу Вікі знайшла час, щоб у компанії свого чоловіка, футболіста Девіда Бекхема насолодитися шикарною гала-вечерею в Луврі, якою відзначили офіційне відкриття Тижня моди.
Подружжя вигуляло ошатні луки, які можна розгледіти на фото в Instagram.
50-річна Вікторія виглядала приголомшливо в обтислій чорній сукні з довгим шлейфом, яка підкреслювала її тендітність.
Девід у чорному класичному костюмі з метеликом не відставав від дружини. Свій образ він доповнив світлим шарфом з бахромою.
На вечерю у ресторані Le Grand Diner du Louvre зібрався весь модний бомонд Парижа та його зіркові гості. Захід мав благодійну мету - зібрати кошти на підтримку реставраційних проєктів і освітніх програм Лувру.
Нагадаємо, напередодні первістку Бекхемів, Брукліну виповнилося 26. Батьки привітали його в мережі кумедними дитячими фото. А ще Девід показав, як із 13-річною дочкою Харпер смажив млинці.
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