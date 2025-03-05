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Вікторія з довжелезним шлейфом та Девід у метелику: розкішні Бекхеми відвідали гала-вечір у Луврі. Фото

Тамара Кудрявченко - 5 березня, 11:30

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем ще в понеділок 3-го березня прибула до Парижа, де у п'ятницю представить нову колекцію свого бренду у рамках Paris Fashion Week.

У перерві між підготовкою до показу Вікі знайшла час, щоб у компанії свого чоловіка, футболіста Девіда Бекхема насолодитися шикарною гала-вечерею в Луврі, якою відзначили офіційне відкриття Тижня моди.

Подружжя вигуляло ошатні луки, які можна розгледіти на фото в Instagram.

50-річна Вікторія виглядала приголомшливо в обтислій чорній сукні з довгим шлейфом, яка підкреслювала її тендітність.


Девід і Вікторія Бекхем в Луврі

Розкішні Бекхеми у Парижі

Фото з Instagram

Девід у чорному класичному костюмі з метеликом не відставав від дружини. Свій образ він доповнив світлим шарфом з бахромою.

Вікторія і Девід Бекхеми в Луврі в Парижі

Всередині Девід зняв шарф і став ще більш гармонійно виглядати поряд з Вікторією

На вечерю у ресторані Le Grand Diner du Louvre зібрався весь модний бомонд Парижа та його зіркові гості. Захід мав благодійну мету - зібрати кошти на підтримку реставраційних проєктів і освітніх програм Лувру.

Вікторія Бекхем у чорній вечірній сукні

Вікторія, звісно ж, у сукні від свого бренду

Нагадаємо, напередодні первістку Бекхемів, Брукліну виповнилося 26. Батьки привітали його в мережі кумедними дитячими фото. А ще Девід показав, як із 13-річною дочкою Харпер смажив млинці.

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