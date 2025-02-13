60-річна Белуччі у напівпрозорому мереживі зі звабним декольте покрасувалася на івенті в Дубаї

Італійська актриса Моніка Белуччі все частіше з'являється на модних хідниках в елегантних образах. Тільки минулого місяця вона позувала на червоній доріжці разом зі своїм коханим, режисером Тімом Бертоном. А днями вона знову зібрала команду стилістів для важливої події.

60-річна акторка відвідала світський захід бренду прикрас Cartier у Дубаї. Відповідним фото вона поділилась в Instagram.

Для свого виходу Моніка вдягнула чорну сукню від Balenciaga з мережива, крізь яке було видно стегна і ноги.

Реклама:

Розкішне вбрання облягало фігуру, виділяючи талію акторки. А виріз в зоні декольте гарно підкреслював її бюст. Свій образ Белуччі доповнила масивним кольє на шиї та чорним клатчем.

Останнім часом можна помітити, що Моніці полюбились чорні максі-сукні. Нещодавно в одній із таких вона прибула на Міжнародний кінофестиваль в Марракеші, на якому Бертон традиційно її супроводжував. До речі, закохані частенько позують разом перед об'єктивами.

Як відомо, про стосунки знаменитостей вперше заговорили у лютому 2023. Того ж року вони дебютували, як пара на Римському кінофестивалі.