Інсайдер розказав, як Аффлек поставився до роману своєї колишньої з Крузом

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Американський актор Бен Аффлек переймається через можливий роман своєї колишньої, акторки Анни де Армас та його друга, актора Тома Круза.

Про це пише видання Daily Mail.

Інсайдер стверджує, що Бен не в захваті від такого повороту подій, адже де Армас дуже йому подобалася.

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"Бен начебто дуже ревнивий, так. Йому дуже подобалася Анна, і коли вона пішла, то він сумував. Тож бачити її щасливою поряд зі своїм другом для нього дивно", - каже джерело.

До того ж, Аффлек нібито заздрить дивовижній кар'єрі Тома Круза, яка зробила його дуже багатим.

"Думаю, що кожен актор Голлівуду заздрить успіху Тома, і Бен нічим не відрізняється", - додав інсайдер.

Також друзі Аффлека жартують, що він має помститися другу й закрутити роман з його колишньою дружиною, акторкою Кеті Холмс.

До речі, Тома Круза та Анну де Армас ловили на прогулянках кілька разів - на День закоханих та у геліпорту.

Сам Аффлек крутив роман з де Армас з 2019 по 2021 рік. Спочатку парочка приховувала свої стосунки, але їх розсекретили. Анна та Бен розійшлися нібито через надмірну увагу ЗМІ.

Також інсайдер стверджував, що після розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес, Аффлек "кинув оком" на акторку Анджеліну Джолі.