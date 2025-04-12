"Завжди вважав її сексуальною": інсайдер розказав, на кого з колишніх Пітта запав Аффлек

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Американський актор Бен Аффлек, який вже готовий до побачень після розлучення з Дженніфер Лопес, поклав око на ще одну голлівудську красуню.

Про це пише видання Daily Mail.

За словами джерела, Бену подобається колишня дружина його давнього приятеля, актора Бреда Пітта, акторка Анджеліна Джолі. І хоч вона неодноразово заявляла, що хоче посвятити себе вихованню шестьох дітей, це не змогло зупинити інтерес Аффлека.

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"Бен сказав, що завжди вважав її дуже сексуальною і захоплювався тим, як вона побудувала свою кар'єру, називав її розумною. Він також вважає, що це дуже круто, що вона також продюсувала фільми, як і він. Їм, безумовно, було б про що поговорити за вечерею", - сказав інсайдер.

Також актор вважає добрим знаком те, що вони майже однакового віку: Бену 52 роки, а Анджеліні - 49.

Цікава пара вийшла б, еге ж?

Фото Getty Images

Як відомо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес офіційно розлучилися у січні 2025 року.

Після того актора неодноразово бачили у компанії його попередньої дружини, акторки Дженніфер Гарнер. Їхні появи на публіці разом тільки підігрівали чутки про їхнє возз'єднання.