Офіційна крапка: Аффлек і Лопес фіналізували своє розлучення

Марія Ткаченко 7 січня, 09:40
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Фото Getty Images

Якщо в когось із шанувальників американської зіркової пари, Дженніфер Лопес та Бена Аффлека ще жевріла надія, що їхні улюбленці, все ж схаменуться і залишаться разом, то вона остаточно згасла.

"Бенніфер" офіційно фіналізували своє розлучення. Про це повідомляє People.

Фінальну крапку було поставлено через 20 тижнів по тому, як Джей Ло в другу річницю весілля подала заяву про розірвання шлюбу через "нездоланні розбіжності".


Розлучення Дженніфер Лопес

"Бенніфер" офіційно перестали бути подружжям

Фото Getty Images

Як відомо, датою припинення подружніх стосунків Лопес вказала 26-те квітня 2024-го року та зажадала повернути дівоче прізвище.

Нагадаємо, для Дженніфер це був четвертий шлюб. Нареченою ж артистка була шість разів, із них два - нареченою Бена Аффлека. Вартість колекції заручальних каблучок, яка вже назбиралася в 55-річної зірки, вже сягнула 17 мільйонів доларів.

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Лопес Аффлек
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