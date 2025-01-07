Офіційна крапка: Аффлек і Лопес фіналізували своє розлучення
Якщо в когось із шанувальників американської зіркової пари, Дженніфер Лопес та Бена Аффлека ще жевріла надія, що їхні улюбленці, все ж схаменуться і залишаться разом, то вона остаточно згасла.
"Бенніфер" офіційно фіналізували своє розлучення. Про це повідомляє People.
Фінальну крапку було поставлено через 20 тижнів по тому, як Джей Ло в другу річницю весілля подала заяву про розірвання шлюбу через "нездоланні розбіжності".
Як відомо, датою припинення подружніх стосунків Лопес вказала 26-те квітня 2024-го року та зажадала повернути дівоче прізвище.
Нагадаємо, для Дженніфер це був четвертий шлюб. Нареченою ж артистка була шість разів, із них два - нареченою Бена Аффлека. Вартість колекції заручальних каблучок, яка вже назбиралася в 55-річної зірки, вже сягнула 17 мільйонів доларів.
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