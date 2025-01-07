Офіційна крапка: Аффлек і Лопес фіналізували своє розлучення

Фото Getty Images

Якщо в когось із шанувальників американської зіркової пари, Дженніфер Лопес та Бена Аффлека ще жевріла надія, що їхні улюбленці, все ж схаменуться і залишаться разом, то вона остаточно згасла.

"Бенніфер" офіційно фіналізували своє розлучення. Про це повідомляє People.

Фінальну крапку було поставлено через 20 тижнів по тому, як Джей Ло в другу річницю весілля подала заяву про розірвання шлюбу через "нездоланні розбіжності".

Реклама:

"Бенніфер" офіційно перестали бути подружжям Фото Getty Images

Як відомо, датою припинення подружніх стосунків Лопес вказала 26-те квітня 2024-го року та зажадала повернути дівоче прізвище.

Нагадаємо, для Дженніфер це був четвертий шлюб. Нареченою ж артистка була шість разів, із них два - нареченою Бена Аффлека. Вартість колекції заручальних каблучок, яка вже назбиралася в 55-річної зірки, вже сягнула 17 мільйонів доларів.



