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Круза та колишню Аффлека знову помітили разом. Фото

Юлія Леськова - 16 березня, 12:31
Том Круз позує для фото
Фото Getty Images

Голлівудського актора Тома Круза знову помітили у компанії колишньої Бена Аффлека, акторки Ани де Армас.

За даними видання People пару зазнімкували в лондонському геліпорті, після того, як вони прилетіли на вертольоті.

62-річний Круз був одягнений у чорні джинси та коричневу сорочку, а Армас - у білій футболці, джинсах та чорному тренчі.


Пара виглядала веселою під час спілкування з працівниками геліпорту.

Нагадаємо, раніше Круза та Армас бачили разом у Лондоні на День закоханих.

Раніше голлівудському ловеласу Тому приписували роман з 25-річною іспанською співачкою Вікторією Канал, втім дівчина заперечила стосунки з ним.

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Том Круз
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