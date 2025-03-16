Круза та колишню Аффлека знову помітили разом. Фото
Голлівудського актора Тома Круза знову помітили у компанії колишньої Бена Аффлека, акторки Ани де Армас.
За даними видання People пару зазнімкували в лондонському геліпорті, після того, як вони прилетіли на вертольоті.
62-річний Круз був одягнений у чорні джинси та коричневу сорочку, а Армас - у білій футболці, джинсах та чорному тренчі.
Пара виглядала веселою під час спілкування з працівниками геліпорту.
Нагадаємо, раніше Круза та Армас бачили разом у Лондоні на День закоханих.
Раніше голлівудському ловеласу Тому приписували роман з 25-річною іспанською співачкою Вікторією Канал, втім дівчина заперечила стосунки з ним.
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