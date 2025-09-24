Білодід у корсеті та мереживі млосно прилягла на софу з вензелями. Відео

Якщо подивитися на Instagram 24-річної Дар'ї Білодід, то можна подумати, що вона не лише професійна спортсменка, а й професійна модель. Адже поряд з фото зі змагань у дзюдоїстки стільки ж знімків у модних образах.

Дівчина любить демонструвати свої довжелезні ноги у брендових луках та на високих підборах і робить це доволі часто.

Певно, незабаром у блозі Білодід з'явиться результат чергової фешн-зйомки, бекстейджем з якої дівчина щойно поділилася.

Зйомки в ретро-стилі набувають все більшої популярності

Даша у чорному корсеті, мереживі та коротеньких прозорих пальчатках млосно позує на ретро-софі.

Якщо не знати, що Білодід дзюдоїстка, можна подумати, що вона модель або якась зірка

Дар'я явно отримує задоволення від процесу

До речі, про своє особисте життя Білодід ніколи не розповідає. Лише іноді інтригує величезними букетами та натяками.

Також раніше спортсменка розповідала про розлади харчової поведінки та різницю між сексом і спортом.