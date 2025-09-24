Білодід у корсеті та мереживі млосно прилягла на софу з вензелями. Відео
Якщо подивитися на Instagram 24-річної Дар'ї Білодід, то можна подумати, що вона не лише професійна спортсменка, а й професійна модель. Адже поряд з фото зі змагань у дзюдоїстки стільки ж знімків у модних образах.
Дівчина любить демонструвати свої довжелезні ноги у брендових луках та на високих підборах і робить це доволі часто.
Певно, незабаром у блозі Білодід з'явиться результат чергової фешн-зйомки, бекстейджем з якої дівчина щойно поділилася.
Даша у чорному корсеті, мереживі та коротеньких прозорих пальчатках млосно позує на ретро-софі.
До речі, про своє особисте життя Білодід ніколи не розповідає. Лише іноді інтригує величезними букетами та натяками.
Також раніше спортсменка розповідала про розлади харчової поведінки та різницю між сексом і спортом.