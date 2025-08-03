Білодід у спортивному міні показала, як проводить свій вихідний
Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід після відпочинку у Каннах повернулася до Києва і до активного способу життя.
У своєму Instagram спортсменка показалася на тенісному корті.
Дар'я у спортивному міні та кросівках попозувала для фото з ракеткою для гри у падл у руках.
"Суботній падл", - написала Білодід.
Нагадаємо, Дар'я Білодід у каннській відпустці наробила чимало розкішних фото, зокрема, попозувала у плетеному міні на яхті.
Крім того, спортсменка посвітила довгими ніжками на тлі Ейфелевої вежі.
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