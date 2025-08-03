Білодід у спортивному міні показала, як проводить свій вихідний

Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід після відпочинку у Каннах повернулася до Києва і до активного способу життя.

У своєму Instagram спортсменка показалася на тенісному корті.

Дар'я у спортивному міні та кросівках попозувала для фото з ракеткою для гри у падл у руках.

"Суботній падл", - написала Білодід.

Падл - це вид спорту, який дуже схожий на теніс, проте у нього грають у закритому просторі

Білодід похвалилася стрункими ніжками

Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Здається, спортсменка полюбляє активно проводити свої вихідні

Нагадаємо, Дар'я Білодід у каннській відпустці наробила чимало розкішних фото, зокрема, попозувала у плетеному міні на яхті.

Крім того, спортсменка посвітила довгими ніжками на тлі Ейфелевої вежі.