Білодід у спортивному міні показала, як проводить свій вихідний

Юлія Леськова - 3 серпня, 12:03
Дар'я Білодід позує для фото
Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід після відпочинку у Каннах повернулася до Києва і до активного способу життя. 

У своєму Instagram спортсменка показалася на тенісному корті. 

Дар'я у спортивному міні та кросівках попозувала для фото з ракеткою для гри у падл у руках. 


"Суботній падл", - написала Білодід. 

Дар'я Білодід попозувала на тенісному корті

Падл - це вид спорту, який дуже схожий на теніс, проте у нього грають у закритому просторі

Дар'я Білодід у спортивному міні
Білодід похвалилася стрункими ніжками
Дар'я Білодід показала свій вихідний
Фото з Instagram Дар'ї Білодід
Дар'я Білодід показалася на тенісному корті
Здається, спортсменка полюбляє активно проводити свої вихідні

Нагадаємо, Дар'я Білодід у каннській відпустці наробила чимало розкішних фото, зокрема, попозувала у плетеному міні на яхті

Крім того, спортсменка посвітила довгими ніжками на тлі Ейфелевої вежі. 

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