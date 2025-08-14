Білодід у монокіні зі зміїним принтом посвітила стрункою фігуркою на тлі грецького краєвиду. Фото

Марія Ткаченко - 14 серпня, 16:00
Дар'я Білодід
Фото з Instagram Білодід

Дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася зі своєю аудиторією атмосферним фотосетом із відпочинку на грецькому острові Корфу.

24-річна олімпійська призерка постала перед камерою, вбрана в купальник зі зміїним принтом та з бриликом на голові.

Дзюдоїстка Дар'я Білодід

Дар'я постала перед камерою в граційних позах та на мальовничій локації


Дар'я Білодід в інстаграм

Спортсменка насолоджується останнім місяцем літа у Греції

Фігура Дар'ї Білодід

Навіть "завалений" горизонт не в змозі зіпсувати таке фото

Дар'я Білодід у купальнику

Як відомо, в липні Дар'я відпочивала у Каннах, а на початку серпня показувала в соцмережі своє активне дозвілля у Києві.

Нагадаємо, ТаблоID писав і про інших українських зіркових холостячок.

Читайте також:

Білодід у масивних прикрасах блиснула пресом на ч\б фото

Білодід у береті показала паризький вайб у Києві. Фото

Білодід в Іспанії похвалилася спокусливими вигинами в обтислому спортлуці

Білодід у блакитних шортиках і блузці посвітила довгими ногами на тлі Ейфелевої вежі. Фото

Білодід у плетеному міні та капелюсі від Багінського похвалилася засмаглими ногами на яхті у Каннах

Білодід
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів