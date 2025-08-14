Білодід у монокіні зі зміїним принтом посвітила стрункою фігуркою на тлі грецького краєвиду. Фото

Дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася зі своєю аудиторією атмосферним фотосетом із відпочинку на грецькому острові Корфу.

24-річна олімпійська призерка постала перед камерою, вбрана в купальник зі зміїним принтом та з бриликом на голові.

Дар'я постала перед камерою в граційних позах та на мальовничій локації

Спортсменка насолоджується останнім місяцем літа у Греції

Навіть "завалений" горизонт не в змозі зіпсувати таке фото

Як відомо, в липні Дар'я відпочивала у Каннах, а на початку серпня показувала в соцмережі своє активне дозвілля у Києві.

Нагадаємо, ТаблоID писав і про інших українських зіркових холостячок.