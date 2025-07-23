Білодід у кетс'юті з голою спиною та декольте ефектно продефілювала Каннами

Марія Мельник - 23 липня, 15:45

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід гайнула на відпочинок у Канни, звідки продовжує дражнити підписників.

У своєму Instagram спортсменка запостила відео, де похизувалася струнким тілом у чорному кетсьюті.

Білодід посвітила стегнами

Білодід ефектно пройшлася для відео. Чого не зробиш заради контенту...

Дар'я Білодід у костюмі

А днями Дарʼя вигулювала біле на яхті


Білодід посвітила декольте

Спортменка покзалася із відвертим декольте

Як відомо, Білодід не завжди була задоволена своїм тілом. Не так давно Дарʼя розказувала, як їй доводилось урізати своє харчування через участь на Олімпійських іграх у Токіо. А ще спортсменка розповідала про досвід боротьби з РХП та в чому для неї полягає різниця між спортом і сексом.

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Білодід
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