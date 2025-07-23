Білодід у кетс'юті з голою спиною та декольте ефектно продефілювала Каннами
Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід гайнула на відпочинок у Канни, звідки продовжує дражнити підписників.
У своєму Instagram спортсменка запостила відео, де похизувалася струнким тілом у чорному кетсьюті.
Як відомо, Білодід не завжди була задоволена своїм тілом. Не так давно Дарʼя розказувала, як їй доводилось урізати своє харчування через участь на Олімпійських іграх у Токіо. А ще спортсменка розповідала про досвід боротьби з РХП та в чому для неї полягає різниця між спортом і сексом.
Приєднуйтесь до дискусії