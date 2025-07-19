Білодід у плетеному міні та капелюсі від Багінського похвалилася засмаглими ногами на яхті у Каннах
24-річна олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід гайнула на відпочинок у Канни та показалася на яхті.
Вона наробила фото у в'язаній мінісукні з довгими рукавами та об'ємною накидкою й у стильному білому капелюху з перлами від українського дизайнера Руслана Багінського.
Нагадаємо, нещодавно Білодід відвідала Париж, де посвітила довгими ніжками на тлі Ейфелевої вежі.
Якось ТаблоID називав імена ТОП-10 найбажаніших холостячок України, серед них є й Дар'я Білодід.
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