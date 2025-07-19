Білодід у плетеному міні та капелюсі від Багінського похвалилася засмаглими ногами на яхті у Каннах

Юлія Леськова - 19 липня, 14:38
Дар'я Білодід позує дя фото
Фото з Instagram Дар'ї Білодід

24-річна олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід гайнула на відпочинок у Канни та показалася на яхті. 

Вона наробила фото у в'язаній мінісукні з довгими рукавами та об'ємною накидкою й у стильному білому капелюху з перлами від українського дизайнера Руслана Багінського. 

Дар'я Білодід наробила фото на яхті

Свій образ Дар'я Білодід доповнила сонцезахисними окулярами

Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід вразила образом на яхті

"У відпустці", - написала Білодід під фото

Дар'я Білодід відпочиває у Каннах
Фото з Instagram Дар'ї Білодід
Дар'я Білодід відпочиває у Франції

Також Дар'я попозувала у купальнику та плетеній спідниці

Білодід наробила стильних фото у Франції

Нагадаємо, нещодавно Білодід відвідала Париж, де посвітила довгими ніжками на тлі Ейфелевої вежі. 

Якось ТаблоID називав імена ТОП-10 найбажаніших холостячок України, серед них є й Дар'я Білодід. 

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