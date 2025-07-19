Білодід у плетеному міні та капелюсі від Багінського похвалилася засмаглими ногами на яхті у Каннах

Фото з Instagram Дар'ї Білодід

24-річна олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід гайнула на відпочинок у Канни та показалася на яхті.

Вона наробила фото у в'язаній мінісукні з довгими рукавами та об'ємною накидкою й у стильному білому капелюху з перлами від українського дизайнера Руслана Багінського.

Свій образ Дар'я Білодід доповнила сонцезахисними окулярами Фото з Instagram Дар'ї Білодід

"У відпустці", - написала Білодід під фото

Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Також Дар'я попозувала у купальнику та плетеній спідниці

Нагадаємо, нещодавно Білодід відвідала Париж, де посвітила довгими ніжками на тлі Ейфелевої вежі.

Якось ТаблоID називав імена ТОП-10 найбажаніших холостячок України, серед них є й Дар'я Білодід.