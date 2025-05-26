Білодід у жовто-блакитному спортлуці похизувалася підтягнутою фігуркою перед пробіжкою. Фото

Одна з найбажаніших українських холостячок, олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід похизувалася своїм підтягнутим тілом.

В Instagram спортсменка опублікувала фото, де сидить на траві у шортиках для тренувань і топі, демонструючи рельєфний прес.

На інших кадрах Білодід позувала перед дзеркалом у жовто-блакитному комплекті з розстібнутою кофтиною та пов'язкою на голові.

Дзюдоїстка захопила своїм виглядом у спортлуці Фото instagram

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Дар'я похизувалася пласким животом Фото instagram

"Декілька селфі перед пробіжкою", — підписала вона публікацію.

Які патріотичні кольори

Дівчина продемонструвала свою спортивну фігурку

Не так давно олімпійська призерка у шкіряному міні показувалася в Італії, а ще позувала у ніжній весняній сукні. Також знаменитість з'являлася на сторінках глянцю.

Нещодавно Дар'я детально розповідала про боротьбу з розладами харчової поведінки після тривалого голодування і про свої виснажливі тренування.