Білодід у жовто-блакитному спортлуці похизувалася підтягнутою фігуркою перед пробіжкою. Фото
Одна з найбажаніших українських холостячок, олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід похизувалася своїм підтягнутим тілом.
В Instagram спортсменка опублікувала фото, де сидить на траві у шортиках для тренувань і топі, демонструючи рельєфний прес.
На інших кадрах Білодід позувала перед дзеркалом у жовто-блакитному комплекті з розстібнутою кофтиною та пов'язкою на голові.
"Декілька селфі перед пробіжкою", — підписала вона публікацію.
Не так давно олімпійська призерка у шкіряному міні показувалася в Італії, а ще позувала у ніжній весняній сукні. Також знаменитість з'являлася на сторінках глянцю.
Нещодавно Дар'я детально розповідала про боротьбу з розладами харчової поведінки після тривалого голодування і про свої виснажливі тренування.